الخميس 26 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط محل على هيئة صيدلية تديره مدرسة بالبحيرة

الصيدلية
الصيدلية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات والجهود المبذولة من خلال لجان مشتركة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع المخالفين والمتلاعبين بالإجراءات القانونية على الفور ضد كل من تسول له المتاجرة فى صحة وسلامة المواطنين. 

ضبط محل على هيئة صيدلية تديره مدرسة بالبحيرة

وفي ضوء هذا، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومديرية التموين ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة تموين حوش عيسى، حملة مكبرة بالمركز والمدينة أسفرت عن ضبط مركز  للتجميل والحقن بالميزوثيرابي به كريمات ومستحضرات وأمبولات غير مرخصة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بكمية 12 برطمان بها مادة وأكياس مجهولة المصدر، وعلبة بها جهاز معد للحقن يستخدم بليزر، وكميات من الأمبولات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأجهزة خاصة بالبشرة، والمكان يدار بدون ترخيص وتديرة خريجة ليسانس آداب، وقيامها بانتحال صفة طبيب، وتم تشميع المكان وتحرير محضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

كما تم تحرير 10 إنذارات لبعض المنشآت الطبية الخاصة من معامل وعيادات ومراكز علاج طبيعي للتنبيه بتلقي الملاحظات، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية به أعداد كبيرة من الأدوية تديرها مدرسة، وبفحص وحصر الأدوية تبين انتهاء صلاحية معظمها، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وتحرير عدد ٢ محضر أحراز كميات من زيوت شعر غير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات، وتحرير محضر وضبط كمية من السرنجات منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات.

ضبط محل على هيئة صيدلية تديره مدرسة بالبحيرة

وأكد المحافظ على استمرار تلك الحملات المشتركة بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مباحث التموين حماية المستهلك البحيرة منتهية الصلاحية حوش عيسى المخالفات

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات «الإعدادية» اليوم

محمد شعبان بعد فوزه بـ«التشجيعية»: لم أتوقع الجائزة لكنها أسعدتني

بعد تصدرها التريند..4 مواقف لسمية الخشاب مثيرة للجدل

ضبط 1900 عبوة أدوية «فاسدة» و15 طن بويات مجهولة المصدر بالبحيرة

كشف حراري وبوابات تعقيم.. تفاصيل إجراءات «التعليم» لتأمين امتحانات الإعدادية

«لايف منت»: عمالقة التكنولوجيا يمتثلون للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية

«كابوس وهفوق منه».. أبرز تصريحات رنا رئيس عن وفاة والدها وجدها

جامعة طنطا تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للشباب والبيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

محمد الباز لإدارة «الزمالك»: «حاكموا شيكابالا على تصرفاته»

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

الصحة: 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

النفط يرتفع أكثر من 1%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رجال «أونلاين» وجميلات «أوفلاين»

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

مسئول أمريكى: بايدن سيبلغ بينيت بقلقه من تسريع إيران لوتيرة برنامجها النووى

اتصالات مصرية مع إسرائيل وفصائل غزة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى القطاع