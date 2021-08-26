أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار الحملات والجهود المبذولة من خلال لجان مشتركة لضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وردع المخالفين والمتلاعبين بالإجراءات القانونية على الفور ضد كل من تسول له المتاجرة فى صحة وسلامة المواطنين.

ضبط محل على هيئة صيدلية تديره مدرسة بالبحيرة

وفي ضوء هذا، شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومديرية التموين ومباحث التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وإدارة تموين حوش عيسى، حملة مكبرة بالمركز والمدينة أسفرت عن ضبط مركز للتجميل والحقن بالميزوثيرابي به كريمات ومستحضرات وأمبولات غير مرخصة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بكمية 12 برطمان بها مادة وأكياس مجهولة المصدر، وعلبة بها جهاز معد للحقن يستخدم بليزر، وكميات من الأمبولات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأجهزة خاصة بالبشرة، والمكان يدار بدون ترخيص وتديرة خريجة ليسانس آداب، وقيامها بانتحال صفة طبيب، وتم تشميع المكان وتحرير محضر بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم تحرير 10 إنذارات لبعض المنشآت الطبية الخاصة من معامل وعيادات ومراكز علاج طبيعي للتنبيه بتلقي الملاحظات، وضبط محل يدار على هيئة صيدلية به أعداد كبيرة من الأدوية تديرها مدرسة، وبفحص وحصر الأدوية تبين انتهاء صلاحية معظمها، وتم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وتحرير عدد ٢ محضر أحراز كميات من زيوت شعر غير مسجلة بوزارة الصحة بإحدى الصيدليات، وتحرير محضر وضبط كمية من السرنجات منتهية الصلاحية بإحدى الصيدليات.

ضبط محل على هيئة صيدلية تديره مدرسة بالبحيرة

وأكد المحافظ على استمرار تلك الحملات المشتركة بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.