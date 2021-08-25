الخميس 26 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

معدات وبضائع وتجار.. إسرائيل تعلن عن تسهيلات جديدة لقطاع غزة

إسرائيل
إسرائيل

أعلنت إسرائيل عن تسهيلات جديدة، مساء اليوم الأربعاء، تشمل إدخال معدات وبضائع وتجار، إلى قطاع غزة المحاصر.

تسهيلات إسرائيلية لغزة

وقال غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الداخل، منذ قليل، إنه تقرر توسيع إدخال المعدات والبضائع لمشاريع مدنية دولية في قطاع غزة، وذلك في ختام تقييم للأوضاع الأمنية وبمصادقة المستوى السياسي.

وأكد أنه سيتم زيادة حصة تجار قطاع غزة المارين من معبر "إيريز" بألف تاجر إضافي، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيم ضد فيروس كورونا أو تعافى من الفيروس.

جهود مصر لتحسين الأوضاع في غزة

وتقود مصر اتصالات مكثفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية المتواصلة مع جهات إسرائيلية وفصائل فلسطينية في غزة.

وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة على مدار اليومين الماضيين بهدف رفع المعاناة عن أهالي القطاع، مشيرة إلى قرار إعادة فتح معبر رفح بهدف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أرسل وفدًا أمنيًا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلًا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، خلال الأسابيع الماضية، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التي ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.

مصر تعيد فتح معبر رفح مع غزة

وقالت سفارة دولة فلسطين بمصر، مساء اليوم، الأربعاء، إن السلطات المصرية أبلغتها بقرارها فتح معبر رفح البري، غدًا الخميس، في اتجاه واحد من مصر إلى قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أنه سيتم إعادة انتظام العمل بمعبر رفح في الاتجاهين بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وتوجه السفير الفلسطيني دياب اللوح، بالشكر للسلطات المصرية لتذليل الصعاب أمام شعبنا الفلسطيني، وتيسير سبل العودة إلى غزو، وانتظام حركة المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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