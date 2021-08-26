تعرف على القطع الأثرية المختارة بجميع المتاحف لشهر أغسطس

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون تحف شهر أغسطس بالمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق يعرض دينار من الذهب من العصر المملوكي عليه بعض الكتابات "السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس قسيم أمير المؤمنين"، ومتحف الفن القبطي يعرض أيقونة للسيدة العذراء الملكة وهي تحمل الطفل يسوع، وذلك بمناسبة الاحتفال بمولد السيدة العذراء، ومتحف كفر الشيخ يعرض تمثال من الجرانيت الأسود للكاهن "نسمنو" ابن قاب اف حا خونسو، والذي كان يشغل منصب كاهن آمون في معبد الكرنك، وقد أهدى أبويه التمثال لمعبد الكرنك حزنًا على موته المبكر، وعثر على هذا التمثال فى خبيئة الكرنك، ويرجع للعصر البطلمي.

كما يعرض متحف إيمحتب بسقارة قاعدة تمثال للملك زوسر من الحجر الجيرى الملون، والتي تعتبر من القطع الأثرية النادرة لأنها تحتوي على مجموعة من ألقاب المهندس والطبيب "ايمحتب"، من أهمها الوزير الأول لدى الملك، حامل الختم الملكي في مصر السفلى، المشرف على النحاتين والحرفيين، كما يعرض متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3 مشكاة من العصر المملوكي مزينة بكتابة بخط الثلث المملوكي، منها جزء من الآية القرآنية "الله نور السموات والأرض"، بالإضافة إلى اسم وألقاب السلطان حسن، ويعرض متحف مطار القاهرة الدولي صالة ٢ إناء لحفظ ماء الورد مصنوع من الزجاج المذهب ويعود للقرن الـ ١٨ الميلادي مزين برسوم نباتية دقيقة لأفرع وأزهار.

كما يعرض متحف النوبة تمثال الأميرة "امونرديس الأولى" الزوجة الإلهية للإله آمون، و ابنة الملك "كاشتا"، وأخت الملك "بعنخى" عثر على هذا التمثال في طيبة، وهو مصنوع من حجر الجرانيت، ويرجع تاريخه إلى عصر الأسرة الخامسة والعشرين، تظهر فيه الأميرة واقفة يزين جبينها حية الكوبرا حامية الملكية، وترتدي تاج يتكون من قرص الشمس بين قرني البقرة وريشتان طويلتان رمز الألهة أيزيس وحتحور وهي تقبض بإحكام على صولجان الأزهار المخصص الملكات.

كما يعرض متحف أسوان وثيقه عقد قران مكتوبة بالخط الديموطيقي تعود لعصر الإسرة الثلاثون، وهي من أكثر الوثائق التي تمثل أرشيف أحد العائلات، وفي هذه الوثيقة المؤرخة بالعام الثامن من حكم الملك نختنبو الثاني يعلن المدعو «بت إيزيس» أنه اتخذ السيده تاريشوت زوجه له.

كما أن متحف شرم الشيخ يعرض تابوت بداخله مومياء لتمساح من العصر المتأخر، وهو مصنوع من الخشب، و يبلغ طوله 92 سم وعرضه 15 سم، أما متحف الغردقة فيعرض لوحة من الحجر الجيري بقمه مستديرة يعلوها قرص الشمس المجنح والمزين بالكوبرا وفي المنتصف صور بالنحت الغائر ثلاثة من الآلهة «آمون وموت وخونسو» يمسكون بعلامات الحكم والعنخ ويقف أمامهم رجل برداء طويل يعزف على الهارب، وترجع اللوحة إلى العصر المتأخر.

