الأحد.. بدء عرض مسلسل «ع الحلوة والمرة» على MBC4

تبدأ شبكة قنوات MBC4 عرض المسلسل الدرامي الجديد "ع الحلوة والمرة" يوم الأحد المقبل 29 أغسطس الجاري.

أبطال مسلسل ع الحلوة والمرة

يضم مسلسل ع الحلوة والمرة كلًا من دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة وآخرين، تولى إعداد السيناريو والحوار له لبنى مشلح ومي حايك. وقام بأداء أغنية المقدمة الفنان الشاب جوزيف عطية، وهي من كلمات داني نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري وإنتاج "بلاتينيوم ريكوردز".

تفاصيل مسلسل ع الحلوة والمرة

اتفقا على الزواج، وإذا به يتركها في ليلة الزفاف ويعود بعد خمس سنوات ليرتبط بشابة أخرى. هذه هي الأحداث التي تنطلق منها الأجواء الرومانسية والكوميديا لمسلسل "ع الحلوة والمرّة"، لن تنتهي الحكاية هنا بل هذه مجرد بداية لأحداث كثيرة قادمة، لأن للقدر كلمة أخرى، خصوصًا أن فرح التي كانت تنتظر عريسها ولم يأتِ، تعافت من صدمتها وقرّرت العمل في مجال تنظيم حفلات الأعراس، وتجد نفسها مجبرة على الاهتمام بحفل زواج حبيبها اللدود على فتاة أخرى.

ترصد أحداث العمل حياة فرح (دانا مارديني) التي تعمل موظفة في شركة لتنظيم الحفلات، وتواجه ما لم تتوقعه عندما تطلب منها مديرتها أن تنظم حفل زفاف الرجل الذي تخلى عنها وهرب يوم زفافهما قبل خمس سنوات. وإذا بالحب الكبير الذي جمعهما يعود مرة أخرى ليعكّر صفو حياتها ويحوّلها إلى كابوس. وتلتقي بالتالي بحبيبها السابق ريان (نيكولا معوّض)، ووالدته شريهان (سلمى المصري) التي كانت سببًا في عرقلة هذا الزواج، إضافة إلى عروسه الجديدة لانا (باميلا الكيك).

يُعرض مسلسل "ع الحلوة والمرّة" اعتبارًا من الأحد 29 أغسطس، إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية على MBC4، و24 ساعة قبل عرضه على الشاشة عبر "شاهد VIP"، وهو من بطولة دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكيك، جو طراد، نور علي، هادي بو عياش، زينة زيادة، بمشاركة سلمى المصري، محمد خير الجراح، كارمن لبس، ألكو داود، أحمد الأحمد وآخرين.