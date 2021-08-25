جامعة كفر الشيخ تناقش إلزام الطلاب بالمشاركة في مشروع تعليم الكبار

كشف مصدر مطلع بجامعة كفر الشيخ، أن الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وشئون البيئة قد ناقش مؤخرا مع عزت سلامة، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، تفعيل البروتوكول الذي يلزم طلاب الكليات النظرية بالمشاركة في مشروع تعليم الكبار.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن المناقشات أيضا قد تطرقت إلى إنشاء مركز تعليم الكبار بالجامعة وإنشاء مركز أيضا لتعليم الكبار في كل كلية لكي يشارك فيه الطلاب، للمساهمة بشكل فعال في القضاء على الأمية والعمل على تنفيذ مشروع تعليم الكبار على أكمل وجه كما هو مخطط له.

ومؤخرا، افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، معرض الفنون التشكيلية لطلاب مركز الفنون "فنون تشكيلية" والذي تنظمه "إدارة النشاط الثقافي والفني" للموسم الثالث وذلك بمقر الادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى الخدمات الطلابية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المختلفة.

وأكد الدكتور "دسوقي" أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

فيما افتتحت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، نشاط مركز تدريب المهارات الكشفية وذلك تنفيذا لخطة النشاط الصيفي لجوالي الجامعة.

وتضمن البرنامج التدريبي لقاء تعارف مع جوالي الجامعة وبرنامج تدريبي عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية وأهدافها وكيفية تكوين عشيرة كشفية وارشادية بالجامعة وتقاليد تحية العلم.