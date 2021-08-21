ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها في كفر الشيخ

نظمت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، اليوم السبت، ندوة تدريبية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية، بالتعاون مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، بحضور الدكتور محمد الشوري، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، يأتي ذلك في إطار تعظيم دخل المزارع، وتقليل التلوث والحفاظ على البيئة.

أوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، هذه الخطة لها بعد بيئي واقتصادي، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من كل المنتجات الزراعية"، مشيرًا إلى أنه يتم عقد الندوات الإرشادية من خلال مديرية الزراعة في مختلف المراكز، مضيفًا أنه تم إجراء الندوات المرتبطة بزراعة الأرز قبل وأثناء الحصاد، مشيرًا إلى أنه يتم عقد وتشكيل لجان لتوعية المزارعين بضرورة الحفاظ على البيئة.

أضاف الدكتور محمد الشوري، الأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن استخدام الأعلاف غير التقليدية لقش الأرز يوفر معدلا كليا مقداره 4 كيلو قش، معامل 1 كيلو علف مركز، ما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج اللحم واللبن لدى المزارعين، ما يساعد على زيادة الإنتاج الحيواني أعداد رؤوس الماشية لدى المزارعين، لإمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحم واللبن.

كما أشار الشوري إلى استخدام المخلفات الزراعية لقش الأرز في عمل كومات سماد عضوي، يعد من الأمور الضرورية نظرا لاتجاه المزارعين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية والازوتية "الأسمدة" مما يؤدي إلى إحداث ضرر جسيم للمنتج الزراعي وصحة المواطنين، علاوة على التسبب في ضرر التربة الزراعية، شارحا كيفية عمل كومة السماد من قش الأرز والسماد العضوي و المخصب الحيوي.

مؤخرًا، دشنت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ ندوة علمية تناولت التوصيات الفنية لمحصول القطن، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في إطار توعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن القطن المصري يمثل المصدر الرئيسي للدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، كما أنه يمنح المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية الهامة، لذا يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، لافتًا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل جميع العقبات التي تواجههم، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.