كورونا يعلق الأنشطة الكنسية فى «أرض العذراء» لمدة أسبوعين

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم أرض الشركة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة.

أشارت الكنيسة، في بيان الأربعاء:"أبلغنا خدام الكنيسة بوجود عدد ليس بقليل من أولادهم وبناتهم بالخدمة مصابين بأدوار برد "سخونة - رشح - عطس" ، وذلك دون الجزم بأنها كورونا من عدمه وحرصا من الكنيسة على سلامة الجميع، قررت اللجنة المعاونة برئاسة الآباء الكهنة بالكنيسة إيقاف جميع الخدمات والاجتماعات والأنشطة لجميع القطاعات لمدة أسبوعين".

تابعت الكنيسة “سيقتصر إقامة القداسات علي قداسين فقط يومي الأحد والجمعة من ٦ ص إلى٧:٣٠ ص دون حضور الشعب، كما يقوم خدام الكنيسة بالتواصل مع أبنائهم وبناتهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

اختتمت الكنيسة بيانها: “تعتذر الكنيسة في الفترة القادمة عن استقبال العزاء بالقاعة للبدء في أعمال التجديد الشامل للقلعة، ويتم تقييم الوضع في خلال أسبوعين وعلى ضود التقييم يتم اتخاذ قرارات بما يتلائم مع الوضع وتستمر هذه القرارات حتي يوم ١٤ سبتمبر المقبل”.

واختتمت الكنائس المصرية الروم الأرثوذكس والكاثوليكية والأرثوذكس، صوم السيدة العذراء والذي استغرق مدة 15 يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.