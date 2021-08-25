الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيضاء» بـ22 جنيها.. ارتفاع أسعار الدواجن وثبات البيض اليوم

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بمقدار جنيه للبيضاء مع ثبات أسعار البيض، وبلغ سعر لحم فراخ بيضاء بين 22-23 جنيها للكيلو جرام الواحد، ولحم فراخ ساسو بين 43-44 جنيها للكيلو، والبلدي بين 36-37 جنيها، ولحم أمهات أبيض بين 17-18 جنيها.

 

أسعار البط

وبلغ سعر لحم بط فرنساوي  24-24.5 جنيه للكيلو جرام، البط المسكوفي في حدود 47.25 جنيه، ولحم البط المولار بين 31-32.5 جنيه.

 

اسعار البيض

وثبتت أسعار البيض بعد الارتفاعات الأخيرة نتيجة نقص المعروض وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق، وهو ما قفز بالأسعار إلى حاجز الـ50 جنيها للكرتونة في بعض الأحيان، وسجلت وفقا لبورصات الرئيسية للبيض “الحمامي، الجوهري، الصحراوي” أسعارا متوازنة، وهي أكثر البورصات التي تشهد تداولا كبير للبيض بأنواعة الثلاثة، مسجلة البيض الأحمر بين 42-42.5 جنيه، أبيض بين 38-39 جنيها، بلدي بين 45-46 جنيه للكرتونة. 

الفراخ سياسة جنيه ارتفاع أسعار الدواجن وثبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمسافرين للخارج 2021.. اعرف التفاصيل

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تهدم منزلًا فلسطينيًا غرب بيت لحم

9891 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

وفاة فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال فى غزة