«البيضاء» بـ22 جنيها.. ارتفاع أسعار الدواجن وثبات البيض اليوم

سجلت أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بمقدار جنيه للبيضاء مع ثبات أسعار البيض، وبلغ سعر لحم فراخ بيضاء بين 22-23 جنيها للكيلو جرام الواحد، ولحم فراخ ساسو بين 43-44 جنيها للكيلو، والبلدي بين 36-37 جنيها، ولحم أمهات أبيض بين 17-18 جنيها.

أسعار البط

وبلغ سعر لحم بط فرنساوي 24-24.5 جنيه للكيلو جرام، البط المسكوفي في حدود 47.25 جنيه، ولحم البط المولار بين 31-32.5 جنيه.

اسعار البيض

وثبتت أسعار البيض بعد الارتفاعات الأخيرة نتيجة نقص المعروض وارتفاع سعر الأعلاف في الأسواق، وهو ما قفز بالأسعار إلى حاجز الـ50 جنيها للكرتونة في بعض الأحيان، وسجلت وفقا لبورصات الرئيسية للبيض “الحمامي، الجوهري، الصحراوي” أسعارا متوازنة، وهي أكثر البورصات التي تشهد تداولا كبير للبيض بأنواعة الثلاثة، مسجلة البيض الأحمر بين 42-42.5 جنيه، أبيض بين 38-39 جنيها، بلدي بين 45-46 جنيه للكرتونة.