الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظمت حاضنة أعمال مسار بجامعة سوهاج، بالتعاون مع إنروت للتنمية ورشتي عمل بعنوان “بنى حرب” و”التقوى” بقريتى بني حرب، وأبو خرص بمركز طهطا، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن ورشة العمل تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز الدخل الريفي لتطوير سلاسل القيمة بمركز طهطا، وذلك بتمويل من السفارة السويسرية بالقاهرة.

وأضاف “عبدالخالق” أن مثل هذه الورش تساعد على تحقيق إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، من خلال تطوير الصعيد بمختلف المجالات، والعمل على توفير فرص العمل، وكذلك تطوير المنتجات ودعمها بصورة ناجحة.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة، أن التدريب شمل  إنتاج أنواع مختلفة من الحقائب ومستلزمات المطبخ وفرش الأسرّة واللوف ومنتجات جديدة، مشيرًا إلى أن التدريب شاركت به تغريد رمضان الخبيرة ومصممة المنتجات بمحافظة القاهرة، مضيفًا أن التدريب استمر لمدة ٣ أيام متواصلة بمشاركة ١٢ من العاملين والعاملات.

فيما تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، مكاتب التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة بالجامعة، وذلك للإطمئنان على سير إجراءات التسجيل والقبول للجامعات فى مرحلتها الأولى.

وقال عبد الخالق، أن إدارة الجامعة حرصت على تجهيز المعامل المخصصة لإستقبال الطلاب لتسجيل اختياراتهم للكليات بالمراحل المختلفة للتنسيق عبر الموقع الإلكترونى، موضحا أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات الطلاب داخل معامل الجامعة، وتشمل معامل نادى تكنولوجيا المعلومات، معامل بدروم كلية الطب الأكاديمي A.B.C.D، ومعامل مشروع تقويم الطلاب والإمتحانات.

واطمئن عبد الخالق خلال جولته على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمجابهة تفشي فيروس «كورونا» وذلك بالتعقيم الدورى للمعامل، والتأكد من ارتداء الكمامات من قبل المترددين على المعامل والعاملين بها، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة تنتهي غداً الأربعاء الموافق ٢٥ أغسطس الجاري.

غدا العاملين محافظة على خلال رمضان سوهاج صور اليوم تحقيق تعز الرى معامل مصري جامعة ورشة مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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