واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية فشلت في تحديد منبع كورونا

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الاستخبارات الأمريكية فشلت في تحديد منبع فيروس كورونا ولم تستطع تحديد ما إذا كان انتقل فيروس كورونا من مختبر وسط الصين أو من الحيوان إلى الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات قامت بتسليم الرئيس الأميريكي جو بايدن اليوم تقريرا سريا وإن من المتوقع أن يتم رفع السرية عنه في غضون أيام لنشر محتويات معلوماته إلى الجمهور وذلك نقلا عن مسؤولين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم.

وبينت واشنطن بوست أن التقرير الذي جاء بعد بحث استمر لمدة 90 يوما لم يتمكن من حسم القرار بأصل فيروس كورونا نتيجة عدم توافق آراء الخبراء المختصين رغم تحليل مجموعة من المعلومات الاستخبارية والبحث عن أدلة جديدة.

وكان الرئيس بايدن قد كلف في مايو الماضي الاستخبارات الأميركية بإعداد تقرير عن أصل فيروس كورونا.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في

حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة ‭‭629104‬‬ 38118308

الهند 435110 32474773

البرازيل 574848 20583994

روسيا 358197 6785374

فرنسا 113595 6624777

المملكة المتحدة 131854 6555200

تركيا 54960 6252462

الأرجنتين 110609 5139966

كولومبيا 124315 4892235

إسبانيا 83527 4804424



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 20337 1839910

37 ‬‬‬‬- المغرب 11994 821129

38 - الأردن 10320 791466

‭42‬ - الإمارات 2026 711428

‭45‬ ‬- تونس 22714 644072

46 - لبنان 8019 593929

48 - السعودية 8497 542707