الأمطار الغزيرة تودى بحياة 15 شخصا فى شمال غرب فنزويلا

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة ميريدا في جبال الإنديز في شمال غرب فنزويلا.



ونقلت صحيفة "إل ناسيونال" المحلية عن مسؤولين أن ستة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين.



وأسفرت الأمطار الغزيرة كذلك عن تضرر أكثر من 800 منزل في 11 بلدية.



كما هطلت الأمطار الغزيرة على مناطق أخرى من فنزويلا، وسط تحذيرات من حدوث فيضانات.

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



و ذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الأربعاء - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 314 ألفًا و480 حالة، تعافى منها 300 ألف و606 حالات.



و أشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و141 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و733 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل و فرنسا و تركيا و روسيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و ألمانيا و إسبانيا و الأرجنتين و كولومبيا و بولندا و إيران وا لمكسيك.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.



