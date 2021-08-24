حمادة هلال يعلن حصوله على التأشيرة الذهبية من الإمارات

أعرب النجم حمادة هلال، عن سعادته البالغة، بحصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة «دبي»، موجها الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحكومة الإمارات العربية على منح الدعم الدائم الذي يتم تقديمه للفنانين.

وكتب «حمادة» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«انستجرام» : شكر وتقدير لدولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على منحي الاقامة الذهبية وبشكر هيئة الثقافة والفنون على مجهوداتهم وحسن الاستقبال.

حمادة هلال

وأضاف : "تحية إلى دولة الإمارات الشقيقة على الدعم الدائم للفنانين والمبدعين وإن شاء الله دايما في تقدم وازدهار".

حمادة هلال

وفي سياق متصل، يتواجد حاليًا «حمادة» في الإمارات لتصوير مجموعة من أغنياته الحديثة على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر أن يعلن عنها عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتصوير.

حمادة هلال في دبي لتحضيرات فيديو كليب جديد

وكان النجم حمادة هلال، طرح مؤخرًا أغنية جديدة "نجحنا" بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، والأغنية من كلمات أحمد غريب، وألحان تيام على، توزيع ميدو عز، مهندس صوت محمد جودة.

ومن قبلها طرح أغنية تحمل اسم«أم أحمد» على طريقة الفيديو كليب واحتلت المركز الأول على "يوتيوب"، وحصدت نسب مشاهدة وصلت إلى مليون، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف.

شارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى، ومحمد دسوقي، ومحمد أشرف، وغيرهم من الفنانين الشباب.

وطرح حمادة هلال مؤخرًا كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، وشارك بالظهور في هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هاني سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد أنور، وظهر في الكليب من لاعبي كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحي، تريزيجيه، وكهربا، ومحمد هاني، حسين السيد، ومن الإعلاميين؛ الإعلامي عمرو الليثي، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضي.

ومن جهة أخرى، يظهر حمادة هلال في عمل درامي جديد كضيف شرف في مسلسل "عودة الأب الضال" مع الفنان بيومي فؤاد، حيث وافق على الظهور كضيف شرف في المسلسل مجاملة لصناع المسلسل.