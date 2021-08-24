البرتغال: تسجيل 2261 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الثلاثاء تسجيل 2261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 22 ألفا و 807 مصابين على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها أوردته صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) في نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفا و 658 حالة وفاة عقب تسجيل 13 وفاة جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 960 ألفا و 969 مريضا فور تسجيل 3610 حالات تعاف جديدة منذ أمس الاثنين، مضيفة أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 716 حالة على مستوى البرتغال.