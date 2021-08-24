الثلاثاء 24 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال: تسجيل 2261 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال اليوم الثلاثاء تسجيل 2261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 22 ألفا و 807 مصابين على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها أوردته صحيفة (ذا بورتوجال نيوز) في نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفا و 658 حالة وفاة عقب تسجيل 13 وفاة جديدة على مدار أمس. 

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 960 ألفا و 969 مريضا فور تسجيل 3610 حالات تعاف جديدة منذ أمس الاثنين، مضيفة أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 716 حالة على مستوى البرتغال.

البرتغال كورونا فيروس كورونا الوفيات الاصابات

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