أيرلندا: تسجيل 1571 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا اليوم الثلاثاء تسجيل 1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 385 ألفا و 278 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5074 حالة وفاة.

كما أضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليا 307 أشخاص من بينهم 55 حالة في وحدات الرعاية.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير دلتا "السلالة الهندية المتحورة من الفيروس" لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين.