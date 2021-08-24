الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا: تسجيل 1571 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية أيرلندا اليوم الثلاثاء تسجيل 1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 385 ألفا و 278 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية بأن حصيلة الوفيات مازالت ثابتة عند 5074 حالة وفاة.

كما أضافت أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات يبلغ حاليا 307 أشخاص من بينهم 55 حالة في وحدات الرعاية.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية في أيرلندا أن متغير دلتا "السلالة الهندية المتحورة من الفيروس" لم يصل إلى الذروة في البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أهمية تلقيح أكبر عدد من المواطنين.

ايرلندا كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

الزمالك يهاجم الإنتاج الحربى بالقوة الضاربة فى مباراة حسم الدورى

مصدر بـ«الصحة» يكشف تفاصيل أول إصابة بمتحور دلتا في مصر

مفاجأة.. كارتيرون مهدد بالرحيل عن الزمالك رغم قرب حسم الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: مساءلة إسرائيل السبيل الوحيد لوقف انتهاكاتها الخطيرة

فلسطين: إسرائيل تسابق الزمن لتعميق الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة

رئيس الوزراء الفلسطيني:  ليس لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل