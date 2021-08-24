«التضامن» توضح إجراءات مواجهة كورونا بمؤسسات الرعاية

قال حازم الملاح المسؤول الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى التعامل مع كبار وأطفال بلا مأوى، وذلك لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها من الفيروس.

وأكد الملاح فى تصريحات لـ"لدستور"، أن الإجراءات المتبعة لحماية المؤسسات من فيروس كورونا هى:

- فى حالة موافقة فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بإحدى المستشفيات الحكومية، وذلك لحماية النزلاء بدور الرعاية.

- القيام بتعقيم المؤسسات وعمل جلسات توعوية للأطفال بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بضرورة عمل إجراءات لحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- العمل على تقليل عدد الأبناء داخل الأنشطة والورش المهنية وتقسيمها إلى مجموعات متبادلة حتى يتم تنفيذ الجدول اليومي بشكل منتظم، كما يتم عمل جلسات توعية للوقاية من كورونا بصورة دائمة.

- الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري، كأحد العناصر الهامة فى الإجراءات الاحترازية لتدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات.

وأضاف المسؤول الإعلامي لأطفال بلا مأوى، إنه يوجد 21 مؤسسة ودور رعاية لأطفال وكبار بلا مأوى فى 13 محافظة هى الاعلى فى الاطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهم "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد" تعمل على تاهيل الأطفال وإعادة دمجهم مابين دور الرعاية وأسرهم، موضحا إن نسبة الإشغال فى مؤسسات الرعاية ما بين 50% إلى 60%.

جدير بالذكر، انه تم التعامل مع ٥٠٥٤ من أطفال بلا مأوي، و ٧٦٧٢ من عمالة الأطفال، مشيرا الى أن إجمالي الدمج بلغ ٤٣٥٢ حالة مابين ١٦٦٣ دمج بمؤسسات رعاية، و دمج ٣٢١ أسري من خلال فرق الشارع، بالإضافة الى ٧٢٢ دمج أسري من خلال المؤسسات، كما تم دمج ٨٦٨ حالة بالتعليم و٧٥٨ دمج مهني داخل مؤسسات الرعاية وتشغيل ٢٠ خارج الدار.