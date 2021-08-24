«مصر للطيران» تدرس إعادة فتح مكتبها بالكويت

أكدت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تدرس حاليا إعادة فتح مكتبها التجاري بدولة الكويت استعدادا لإعادة التشغيل المنتظم بين مصر والكويت.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن الشركة تسعى لمخاطبة رسمية لسلطة الطيران المدني ببدء التشغيل، وبناء عليه تبدأ الشركة في البدء في إجراءات التشغيل المتبعة والحصول على التصاريح اللازمة للهبوط والإقلاع بمطار الكويت تمهيدا لاستئناف الرحلات، وأن تنظيم الرحلات يتوقف على العرض والطلب من العملاء.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، وافق في اجتماع استثنائي، على فتح الطيران من الكويت إلى مصر والهند وعدة دول آسيوية أخرى، وجاء قرار الكويت لاستئناف الرحلات مع مصر، بعد فترة توقف طويلة، زادت على 6 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

شروط الدخول لمصر

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

شروط دخول الكويت

وخاطبت وزارة السياحة والآثار غرفة شركات السياحة بالشروط الجديدة لدخول غير الكويتيين وهي:

1- أن يكون القادم حصل على جرعتين من لقاح فايزر أو أسترازينيكا أو مودرنا أو جرعة واحد من لقاح جونسون أند جونسون.

2- إجراء فحص PCR يفيد خلوه من الإصابة قبل الوصول بـ72 ساعة.

3- قضاء حجر صحي منزلي اجباري لمدة 7 أيام مع إجراء فحص PCR آخر بعدها يؤكد خلوه من الإصابة.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي استمع لشرح قدمه وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي ما زال يشهد تراجعًا متواصلًا في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسرَّة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقرر مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري، مع كل من: الهند، ومصر، وبنجلاديش، وباكستان، وسريلانكا، ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.