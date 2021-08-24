سجل الآن.. رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق 2021 مرحلة أولى وثانية وثالثة

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك منذ إعلان وزير التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية بالمرحلة الأولى من التنسيق، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

يمكن من خلال بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل طلاب المرحلة الأولى بمرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من التنسيق رغباتهم وذلك خلال الفترة التي حددتها الوزارة وأثبت النظام الإلكتروني فاعليته في تسجيل الرغبات والذي اعتمدته الوزارة من 10 سنوات حاليا في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي لتفادي انتشار العدوى بين المواطنين ويساعد الموقع الطلاب في معرفة الكليات المتاحة لهم بناء على المجموع والشعبة ومحافظة الإقامة حيث يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم خلال الـ 24 ساعة طوال أيام التقدير .

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خطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا التقرير (من هنا)

اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة (تسجيل رغبات المرحلة الأولى)

اختيار الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( علوم، رياضة، أدبي)

كتابة بيانات الطالب كاملة ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم جلوس الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على زر استمرار

الضغط على قائمة الكليات المتاحة التي تساعد الطالب على تدوين الرغبات

يختار الطالب 72 رغبة من قائمة الكليات المتاحة للطالب وفقا لمجموعة وشعبته ومحافظة الإقامة

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موعد الاستعلام عن نتيجة تنسيق 2021

يمكن من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق الاستعلام عن نتيجة طلاب المرحلة الأولى وذلك خلال 10 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات حيث يتم ترشيح طلاب أكثر من 118280 طالب وفقا للرغبات التي تم تسجيلها بناء على المجموع والشعبة والتوزيع الجغرافي لتقليل التغريب بين المحافظات.