رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 7 أبريل

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:25 م
الدواجن
الدواجن
شيماء حسين
طباعة
يدير الكثير من المواطنين الراغبين في شراء مستلزمات رمضان حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 لتحديد ميزانية شراء الدواجن، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار كافة صناعة الدواجن من المزارع  وحتى وصولها المستهلك بأسعار البيض والكتاكيت.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 7 أبريل

وفقا للتصريحات الرسمية لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن هناك حالة من استقرار تقريبي لأسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية نظرا لدخول الموسم الرمضاني حيث وصل متوسط سعر كيلو الدجاج البيضاء من 26 إلى 27 جنيها في المزرعة و 59 إلى 30 جنيها عند البائعين، وذلك بسبب إضافة تكلفة النقل و حسب منطقة البيع فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 38 جنيها ووصل سعر كيلو البانية إلى 80 جنيه و كيلو الأوراك 39 جنيه و سعر كبد الدجاج 45 جنيه و كيلو القوانص 38 جنيها.

سعر كارتونية البيض في الأسواق 

أكدت أيضا شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الصناعية بالقاهرة أن إنتاج البيض أحد الصناعات المرتبطة ارتباط وثيق بالثروة الداجنة في مصر، وبالتالي فإن المتحكم الرئيسي فيها هي تكلفة إنتاج الدواجن لذلك وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 33 جنيها فيما وصل سعره عند البيع للمستهلك 36 أو 37 جنيها للكارتونة وذلك بإضافة تكلفة النقل من مكان المزرعة إلى مكان البيع للمستهلك وذلك عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن في السوق المصري.

اقرأ أيضاً


أسعار البط والرومي في السوق المصري

تحدد تكاليف الصناعة من مواد غذائية وصيانة معدات و رواتب اليد العاملة المدربة بالمزارع أسعار البيع في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم حيث تتراوح سعر كيلو البط في السوق من 50 إلى 60 جنيه للكيلو فيما تتراوح أسعار الرومي من 48 إلى 55 جنيها للكيلو وذلك حسب العمر والوزن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكليفات من الرئيس.. الحكومة تستعد لاحتفالية العاصمة الإدارية الجديدة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

«المركزى» يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا


الصور

image description

نقلة حضارية.. محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع

image description

جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

image description

محافظ أسيوط يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة القوصية

image description

«روبوت» جامعة أسيوط يتأهل ضمن 16 فريقا عالميا بمهرجان الهندسة الدولي

image description

وفد «التنمية المحلية لصعيد مصر» ينفذ ورشة عمل عن أنشطته بأسيوط

الأكثر قراءة

«ارتفاع ثم انخفاض في الحرارة».. تعرف على حالة الطقس لمدة أسبوع

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

الرئيس السيسي: احترمنا حق إثيوبيا في التنمية بشرط عدم المساس بمصالح مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

كم باقي على رمضان.. العد التنازلي 7-4-2021

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

حقيقة وجود حظر في رمضان 2021.. إليك التفاصيل

بريطانيا تبدأ طرح لقاح موديرنا للمرة الأولى

أيام زمان

هل كان عبدالحليم حافظ يكره فريد الأطرش؟

«اكتشفت شخصية أخرى».. لماذا انفصلت نورا عن حاتم ذوالفقار؟

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدي عبدالتواب يكتب: شعب ضد الكسر
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
المزيد

الثقافة

7 مجموعات قصصية في القائمة القصيرة لجائزة يحيى الطاهر عبدالله

«رحلة قلب قاصر» كتاب طبي جديد وتجربة شخصية لـ عمران الشامسي

سعاد سليمان: الكاتبات لم يتناولن «سن اليأس».. ومكاوي سعيد شخصية في روايتي

أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بسينما الهناجر..الأحد المقبل