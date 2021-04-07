بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 7 أبريل

وفقا للتصريحات الرسمية لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة فإن هناك حالة من استقرار تقريبي لأسعار الدواجن في الأسواق المحلية المصرية نظرا لدخول الموسم الرمضاني حيث وصل متوسط سعر كيلو الدجاج البيضاء من 26 إلى 27 جنيها في المزرعة و 59 إلى 30 جنيها عند البائعين، وذلك بسبب إضافة تكلفة النقل و حسب منطقة البيع فيما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 38 جنيها ووصل سعر كيلو البانية إلى 80 جنيه و كيلو الأوراك 39 جنيه و سعر كبد الدجاج 45 جنيه و كيلو القوانص 38 جنيها.





سعر كارتونية البيض في الأسواق

أكدت أيضا شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الصناعية بالقاهرة أن إنتاج البيض أحد الصناعات المرتبطة ارتباط وثيق بالثروة الداجنة في مصر، وبالتالي فإن المتحكم الرئيسي فيها هي تكلفة إنتاج الدواجن لذلك وصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 33 جنيها فيما وصل سعره عند البيع للمستهلك 36 أو 37 جنيها للكارتونة وذلك بإضافة تكلفة النقل من مكان المزرعة إلى مكان البيع للمستهلك وذلك عقب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من صناعة الدواجن في السوق المصري.





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أسعار البط والرومي في السوق المصري

تحدد تكاليف الصناعة من مواد غذائية وصيانة معدات و رواتب اليد العاملة المدربة بالمزارع أسعار البيع في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم حيث تتراوح سعر كيلو البط في السوق من 50 إلى 60 جنيه للكيلو فيما تتراوح أسعار الرومي من 48 إلى 55 جنيها للكيلو وذلك حسب العمر والوزن.





يدير الكثير من المواطنين الراغبين في شراء مستلزمات رمضان حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تفاصيلالأربعاء 7 أبريل 2021 لتحديد ميزانية شراء الدواجن، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار كافة صناعة الدواجن من المزارع وحتى وصولها المستهلك بأسعار البيض والكتاكيت.