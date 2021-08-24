ما توقعاتك في العلاقة الحميمية.. أسئلة مهمة يجب طرحها قبل الزواج

مشاركة نفس الأهداف والقيم والاهتمامات أمر بالغ الأهمية، وقد تنتهي الكثير من الزيجات بسبب عدم معرفة الأمور المشتركة بين الطرفين قبل البدء في رحلة الزواج.

وبحسب موقع “momjunction” يمكنك مناقشة بعض الأشياء وفهمها وتحديد ما إذا كان هذا الزواج هو الخيار المناسب لك أم لا، وذلك قبل أن توافق على الزواج من شريكك المحتمل، وهذه بعضها:

• ما رأيك في الإنفاق والادخار؟

• كيف تتعامل مع التوتر والصراع؟

• هل تريد أطفالاً بعد الزواج مباشرة؟

• ما رأيك في التبني؟

• ما رأيك في أن تكون والدًا عمليًا؟

• هل تعتقد أن التواصل أمر حاسم بالنسبة للعلاقة؟

• هل تندم على الحديث السيئ إلى أحد؟

• ما هو الأساس القوي للزواج؟

• هل تسحب نفسك من جلسة اجتماعية إذا كنت مستاءً؟

• ما هو أكبر مخاوفك؟

• إلى أي مدى يمكنك أن تذهب لإرضاء شريك حياتك؟

• ما هو شعورك حيال المفاجآت؟

• ما هي توقعاتك حول العلاقة الحميمة الجسدية؟

• ما هو موقفك من الديون؟

• هل تعتقد أنه يمكنك الجمع بين الموارد المالية مع زوجتك؟

• هل أنت مدمن أو شارب في بعض الأحيان؟

• هل لديك قضايا ثقة أو عدم أمان؟

• ما هو أفضل ما يمكنك فعله للتعبير عن حبك؟

• ما مقدار المساحة أو الوقت الفردي الذي تحتاجه في العلاقة؟

• هل تؤمن بالمحادثات من القلب إلى القلب؟

• هل تريدني أن أغير نفسي في جوانب معينة من الحياة؟

• هل تسرع في المسامحة؟

• ما هو نمط ملابسك اليومي؟

• ما هي فكرتك عن أمسية رومانسية حقًا؟

• إذا أصبحت من مستخدمي YouTube، فما اسم قناتك؟

• ما عنوان الفيلم الذي يصف حياتنا معًا بشكل مثالي؟

• هل لديك أي خيال معين بخصوص الزواج؟

• ما هي ذكريات الطفولة التي تجلب لك السعادة؟

• هل سبق لك أن توليت مسؤوليات المنزل؟

- أي سر رئيسي تود إفشاءه؟

• بناءً على علاقتنا، ما هي النصيحة التي تقدمها للناس؟

• هل تشاهد افلام الرعب رغم خوفك منها؟

• هل سبق لك أن عوقبت عندما كنت طفلاً؟

• هل أنت شخص صباحي أم ليل؟

• ما الذي يجعلك أكثر سعادة؟

• ما هو أغبى شيء بكيت عنه؟

• ما هو أكثر شيء شقي فعلته كطالب جامعي أو مراهق؟

• هل هناك أي شيء ترفض مشاركته معي؟

• ما هي أهمية المظهر الخارجي بالنسبة لك؟

• هل هناك أي شيء لست مستعدًا للتخلي عنه مهما حدث؟

• هل لديك أي نسخة احتياطية في حالة فقدان الوظيفة أو فقدانها؟

• ما هو نوع الطعام الذي تفضل تناوله بشكل خاص؟

• هل أنت انطوائي أم منفتح؟