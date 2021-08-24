الثلاثاء 24 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ما توقعاتك في العلاقة الحميمية.. أسئلة مهمة يجب طرحها قبل الزواج

العلاقة الحميمية
العلاقة الحميمية

مشاركة نفس الأهداف والقيم والاهتمامات أمر بالغ الأهمية، وقد تنتهي الكثير من الزيجات بسبب عدم معرفة الأمور المشتركة بين الطرفين قبل البدء في رحلة الزواج.

وبحسب موقع “momjunction” يمكنك مناقشة بعض الأشياء وفهمها وتحديد ما إذا كان هذا الزواج هو الخيار المناسب لك أم لا، وذلك قبل أن توافق على الزواج من شريكك المحتمل، وهذه بعضها:

  • ما رأيك في الإنفاق والادخار؟

  • كيف تتعامل مع التوتر والصراع؟

 • هل تريد أطفالاً بعد الزواج مباشرة؟

 • ما رأيك في التبني؟

 • ما رأيك في أن تكون والدًا عمليًا؟

 • هل تعتقد أن التواصل أمر حاسم بالنسبة للعلاقة؟

 • هل تندم على الحديث السيئ إلى أحد؟

 •  ما هو الأساس القوي للزواج؟

 • هل تسحب نفسك من جلسة اجتماعية إذا كنت مستاءً؟

 • ما هو أكبر مخاوفك؟

 •  إلى أي مدى يمكنك أن تذهب لإرضاء شريك حياتك؟

• ما هو شعورك حيال المفاجآت؟

 • ما هي توقعاتك حول العلاقة الحميمة الجسدية؟

 • ما هو موقفك من الديون؟

 •  هل تعتقد أنه يمكنك الجمع بين الموارد المالية مع زوجتك؟

 •  هل أنت مدمن أو شارب في بعض الأحيان؟

 •  هل لديك قضايا ثقة أو عدم أمان؟

• ما هو أفضل ما يمكنك فعله للتعبير عن حبك؟

 • ما مقدار المساحة أو الوقت الفردي الذي تحتاجه في العلاقة؟

 • هل تؤمن بالمحادثات من القلب إلى القلب؟

 • هل تريدني أن أغير نفسي في جوانب معينة من الحياة؟

 •  هل تسرع في المسامحة؟

 • ما هو نمط ملابسك اليومي؟

 •  ما هي فكرتك عن أمسية رومانسية حقًا؟

 • إذا أصبحت من مستخدمي YouTube، فما اسم قناتك؟

 • ما عنوان الفيلم الذي يصف حياتنا معًا بشكل مثالي؟

 •  هل لديك أي خيال معين بخصوص الزواج؟

 •  ما هي ذكريات الطفولة التي تجلب لك السعادة؟

 •  هل سبق لك أن توليت مسؤوليات المنزل؟

 -  أي سر رئيسي تود إفشاءه؟

• بناءً على علاقتنا، ما هي النصيحة التي تقدمها للناس؟

 • هل تشاهد افلام الرعب رغم خوفك منها؟

 •  هل سبق لك أن عوقبت عندما كنت طفلاً؟

 •  هل أنت شخص صباحي أم ليل؟

• ما الذي يجعلك أكثر سعادة؟

 •  ما هو أغبى شيء بكيت عنه؟

 • ما هو أكثر شيء شقي فعلته كطالب جامعي أو مراهق؟

 •  هل هناك أي شيء ترفض مشاركته معي؟

•  ما هي أهمية المظهر الخارجي بالنسبة لك؟

 • هل هناك أي شيء لست مستعدًا للتخلي عنه مهما حدث؟

 • هل لديك أي نسخة احتياطية في حالة فقدان الوظيفة أو فقدانها؟

 •  ما هو نوع الطعام الذي تفضل تناوله بشكل خاص؟

 •  هل أنت انطوائي أم منفتح؟

زواج الصالونات الزواج من شريكك المحتمل رحلة الزواج مدى الحياة مدى الحياة مشاركة نفس الأهداف والقيم والاهتمامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ يعتدى على تاريخ

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

اليوم.. بدء توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك - فاكسيرا» المصنع محليًا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

أشرف زكى يهدد أحمد سعد وسمية الخشاب بالشطب من نقابة الممثلين

«سرق 2755 جنيهاً».. «حرامي» يستغل جهل كبار السن باستخدام الفيزا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

د.أحمد الخميسى

حنا مينا.. الكفاح والفرح الإنسانى

ماجد حبته

اللاجئون درجات!

مؤمن المحمدي

سادة عقولنا عبيد مشاعرنا

القس. رفعت فكرى

التشجيع والإبداع

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

صور

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

حفل كارمن سليمان بمحكى القلعة

تشييع جنازة والدة أحمد حسن فى مسقط رأسه بالمنيا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية