الحكم على 8 متهمين فى قضية أحرار الشام.. اليوم

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، اليوم الثلاثاء، الحكم علي 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية أحرار الشام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين محمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور أحمد عصمت عبدالمعبود عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم: «هشام أحمد عبد الرحمن، عامل، مكنى "أبو آسيا المصري"، عبد الرحمن عبد العليم سعيد، محاسب، محمد عبد الفتاح أحمد، مالك حانوت، مكني "أبوحذيفة"، سياف سلامة محمد، عامل، أحمد ربيع رشاد، طالب، رمضان السيد شعبان، كهربائي، رمضان السيد صالح، طالب، فاطمة السيد السيد، ربة منزل».

وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتي 17 / 6 / 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلًا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديًا وقت ارتكاب الجريمة، تولي المتهم الأول قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وذلك بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "أحرار الشام".

وأضاف أن الخلية تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم الأول بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة "أحرار الشام" الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها، فانضم إليها المتهمون من الثاني حتى الأخيرة،.

كما لفت أمر الاحالة إلى أن المتهمة الثامنة مولت جماعة إرهابية بأن مدت للجماعة الإرهابية أموالًا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس علي ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة أحرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته.