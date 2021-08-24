محافظ قنا: 40 مليار جنيه حجم الاستثمارات للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة

قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا إن هناك مشروعات تنموية عملاقة وآخري لتطوير وتحديث البنية التحتية تعيد إلي أذهان المواطن القنائي أزهي العصور السابقة في صورة جديدة وحديثة مفادها "المبادرة الرئاسية حياة كريمة".

أضاف الداودي أن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها تولي اهتماما كبيرا لتحقيق تغيير جذري في شتي مناحي الحياة داخل المحافظة من خلال المشروعات التي يجري تنفيذها علي أرض الواقع بحجم استثمارات تتخطى 40 مليار جنيه وهو مالم يحدث في تاريخ محافظة قنا علي مر العصور.

وأكد أن تلك المشروعات تجري على الأصعدة منها مشروعات خاصة بتحديث وتطوير البنية التحتية وأخرى خدمية لإحداث نقلة حضارية في شتي ربوع المحافظة لإحداث طفرة تنموية حقيقة وشاملة علي كافة الأصعدة من خلال استخدام كافة وسائل الاتصال بين القيادات التنفيذية وجموع المواطنين لنتفوق بتجربتنا الجديدة علي كافة التجارب السابقة خاصة وأننا تمتلك الدعم المطلق من الرئيس السيسي الذي رسم الخطط ووضع السياسات التي نقلت مصر نقلة نوعية شهد لها العالم ومن ثم وضع أسس الجمهورية الجديدة.

وشاركت المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، وفاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الأستجابة السكانية بوزارة التنمية المحلية في ورشة عمل مع اعضاء فريق قوة العمل السكانية بالمراكز والقري وشباب المجلس الاقليمي للسكان ومنسقي المسؤولية المجتمعية ومسئولي السكان بالمديريات الخدمية وفرع المجلس القومي للمرأة بقنا لمتابعة إنجازات قوة العمل السكانية في الرصد والتنسيق ومشاركتها في المبادرات المحلية ورفع كفاءة قوة العمل السكانية في متابعة المؤشرات السكانية المحلية.

من جانبها، أوضحت السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن القضية السكانية تعتبر من أهم التحديات التي تواجها الدولة والتي لها تداعيات سلبية علي تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمة والخدمية ، كما أنها حجر عثرة فى طريق نجاح السياسات الرامية لمكافحة البطالة والفقر، مضيفة انه من منطلق حرص القيادة السياسية ووزير التنمية المحلية ومحافظ قنا تحظى وحدة السكان بالديوان العام لمحافظة قنا و الجهات العاملة في مجال القضية السكانية بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة في القضية السكانية الممثلة في معدلات المواليد والحد من البطالة ورفع الوعي وذلك بهدف تقليل النمو السكاني وتحسين خصائص السكان واعادة توزيع السكان، لذا يتم العمل بالمحاور الاساسية ممثلة بالصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والتعليم وتمكين المرأة.

وأضافت مدير مشروع تسريع الأستجابة السكانية بوزارة التنمية المحلية أن ورشة العمل تهدف الي مناقشة ما تم من انجازات لقوة العمل السكانية بالمحافظة والتدريب علي المؤشرات السكانية وتحليل المشكلات المرتبطة بالنمو السكاني وعرض اداوت الرصد والمتابعة ليتسني لقوة العمل السكانية تنفيذ المهام المؤكلة اليهم باسلوب علمي يضمن الوصول بمعدلات الاداء الي اقصي مستوي ممكن، مؤكدة ان ورشة العمل تضمنت أهمية حوكمة ملف السكان وتعريف الشباب وفرق عمل المحافظة بالقضية السكانية وبناء قدرات الشباب وفرق العمل على أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومي للسكان في إطار تنظيمي متكامل، إضافة الى أن الورشة هدفت أيضًا إلى تفعيل دور الشباب والمشاركة في صنع القرار والعمل على دمج الشباب المتطوع في مجموعات عمل والتعريف بمهامهم بهدف التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم لرصد مناطق الخلل والضعف لمؤشرات معدل النمو السكاني ووضع خطة علاج سريعة للسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية.