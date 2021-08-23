سكرتير عام قنا تفتتح معرضًا للأسرة المنتجة 

افتتحت فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، فعاليات معرض الأسرة المنتجة الذي تنظمه إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة؛ بهدف تمكين المرأة القنائية اقتصاديًا وتشيجعها علي اقتحام سوق العمل، بحضور حنان ناصر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة والعديد من أعضاء منظمات المجتمع المدني و المؤسسات المشاركة بالمعرض.

من ناحيتها، أكدت السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا خلال الافتتاح أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الفتيات والسيدات القنائيات على إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهن وتشجيعا لهن علي تبني فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الطاقات المعطلة، باعتبار المرأة عنصر أساسي في تنفيذ خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة ومن أجل المساهمة في القضاء علي مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة لهن.

أضافت إبراهيم، في بيان صادر عن ديوان محافظة قنا الاثنين، أنه شارك في المعرض عدد كبير من منظمات المجتمع المدني من خلال عرض العديد من المنتجات التي تميزت بجودة صناعتها وأسعارها التنافسية مثل ( المشغولات اليدوية – الفركة – أقمشة - الشنط – الملابس – الكليم – مشغولات الاركت – الملابس – ماكولات – لواحات فنية – زيوت عطرية وطبية – منتجات عسل نحل – سجاد ولحاف)، لافتةً إلى أن المعرض يقام بالنادي الاجتماعي بوسط مدينة قنا ويستضيف الجمعيات العارضات بالمجان دون تحصيل أي رسوم منهن، وتستمر فعاليات المعرض لمدة يومين حيث بدأت اليوم وتنتهي غدًا الثلاثاء، موصية الفتيات المشاركات بضرورة المصابرة وبذل مزيد من الجهد ليتمكنوا من تحقيق أهدافهن وأن يتبنوا أساليب تسويقية جديدة كالاستعانة بوسائل التواصل، نظرًا لوجود شريحة كبيرة من المهتمين بتلك الوسائل.