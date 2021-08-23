توثيقا لإنجازاتهم.. بطاقة تذكارية لأبطال مصر بأُولمبياد طوكيو

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان ما حققته البعثة المصرية الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات، انجاز يدعو إلى الفخر حيث إنهم أسهموا في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار بطاقة بريد تذكارية بهدف توثيق هذا الحدث الهام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن الطوابع والبطاقات التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس البطاقة (٦ سم في ٨ سم) مؤمنة ضد التزييف ومتعددة الألوان أوفست وقيمتها ٥ جنيهات ومزودة بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه البطاقات والطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع أو البطاقة بطريقة مبتكرة وجذابة.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد أصدرت طابع بريد تذكاري بمناسبة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو" وقت انطلاقها.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن مشاركة مصر فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو تعد هي الأكبر في تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية حيث وصل عدد اللاعبين لـ١٣٤ لاعباً ولاعبة لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الرياضي الهام.

وأضاف أن البريد المصري يحرص دائماً على المشاركة في توثيق المناسبات والأحداث الهامة من خلال إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.