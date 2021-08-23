الأنبا مارتيروس ينعى أشهر فنانى الكنيسة ماهر لبيب

نعى الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة، أشهر فناني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفنان ماهر لبيب قائلاً: “يفارق عالمنا إلى السماء الفنان ماهر لبيب أول من قام بتمثيل أدوار القديسين بأفلام الفيديو، بداية الثمانينيات من القرن الماضي”.

وأضاف الأنبا مارتيروس: “أثرى هذا الفنان المسرح الكنسي بأعمال فنية جدية، أضافت للعمل المسرحي عطاءات جديدة، وكان مشجعا لجموع الشباب في أعمالهم الفنية المختلفة بالكنائس، وكان محبوبا من آباء الكنائس، ونحن نقدر له خدمته وعطاءه الغزير في ذات المجال”.

وتابع: “ قدم كثيرا من سير القديسين والشهداء، كان لها أكبر الأثر في نفوس أبناء الكنيسة، نطلب من الرب النياح والراحة لروحه الطاهرة في ملكوت السموات مواضع القديسين والأبرار، ونقدم التعزيات الكثيرة لأسرته المباركة ولكل محبيه”.

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، أحد عمالقة الدراما وهو الفنان ماهر لبيب جرجس.

واحترف الفنان ماهر لبيب تقديم السير الذاتية للقديسين فقام بدور البطولة في فيلم الأنبا إبرام أسقف الفيوم والجيزة وفيلم أبونا إبراهيم البسيط وفيلم الأنبا صموئيل المعترف وقام بدور البطولة الثانية في دور الأنبا آيسذوروس عن فيلم الأنبا موسي الأسود ودور البابا إبرام بن زرعة السرياني في فيلم سمعان الخراز، إضافة إلى افلام أخرى عديدة مثل مار جرجس و٤٩ شهيدا ونسر البرية والراهب الصامت والقديسة دميانة والشهيدة مارينا ومارينا الراهب واناسيمون.