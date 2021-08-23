الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار برج العرب ينظم تدريب صيفي لطلاب جامعات الإسكندرية

صورة من الدورة التدريبية
صورة من الدورة التدريبية

قامت إدارة التدريب بالشركة القابضةً المطارات والملاحة الجوية بتكليف إدارة مطار برج العرب بتنظيم تدريب صيفى لوفد من طلاب جامعات ومعاهد الإسكندرية لتدريبهم على العمل داخل المطار وتوعيتهم بأنشطة العمل المختلفة ودوره ضمن المطارات الأولى المصنفة كمطار صديق للبيئة فى قارة إفريقيا.

وذلك للتدريب ضمن الدور الحيوى الذي تقوم به القابضة للمطارات فى المسئولية المجتمعية بنشر ثقافة الطيران و العمل داخل المطارات.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية

مطار برج العرب ينظم تدريب صيفي طلاب جامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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