عزالدين نجيب يفتتح معرض فرسان الشباب العربي في «ضي».. السبت

يفتتح الفنان والناقد العربي الكبير عزالدين نجيب، معرض فرسان ضي الثالث للشباب العربي، يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس الجاري، بأتيليه العرب للثقافة والفنون بالمهندسين.

المعرض يشارك فيه 22 فنانًا وفنانة في مجالات التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك، وهم الفنانون الفائزون في مهرجان الشباب العربي الثالث.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب وصاحب فكرة المعرض: نحتفل بالقطاف الثالث لمهرجان الشباب العربي الثالث لجاليري ضي.. تمر السنون ونحن نعمل على مساعدة كل من لديه موهبة.. فرسان جاليري ضي يتوجون جهد فريق العمل من محكمين ونقاد آثروا أن يختاروا الموضوعية والشفافية لمد يد العون لمن يجدون فيه مؤشرات موهبة فنية جديدة.

وتابع قنديل: "ها هو أول الطريق لا نضمن الوصول لأي منهم بل نشير أن هنا تكمن موهبة وعلى صاحبها بذل الجهد والعرق لصقلها. نعطي لفرسان جاليري ضي الإشارة أن سيروا أمامكم الطريق مفتوح بقدر مواهبكم وبقدر العمل عليها".

كان القطاف الأول من بستان جاليري ضي يشمل أسماء شقت طريقها بكل ثقة وأقاموا معارض شخصية وهم أحمد صابر ومعاوية هلال ومحمد نجيب معين وكريم حلمي ودعاء عبد الواحد و رواء الدجوي ومحمد تهامي ومني رفعت وعبدالرحمن العجوز وأحمد سليمان.

ووجه قنديل التحية للجنة العليا للمهرجان برئاسة الدكتور أحمد نوار، وأعضاء اللجنة الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.

وكان أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، قد شهد يوم 29 مايو الماضي، أكبر تظاهرة تشكيلية عربية على الساحة الثقافية، بافتتاح معرض "مختارات عربية" الثالث في قاعتي الأتيليه بالمهندسين.

وشارك فى المعرض 150 فنانًا عربيًا من مصر والسعودية والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق والبحرين والمغرب والصومال، وتضمن المعرض بعض أعمال الفنانين الرواد الراحلين، وكذلك أعمال المعاصرين والشباب، فى التصوير والرسم والنحت والخزف والجرافيك.