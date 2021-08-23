محافظ الغربية : نبذل كل الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستخدام مقر حي ثالث طنطا بسبرباي، كمركز مؤقت لتطعيم المسافرين باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم، بمركز طبي سعيد بحضور الدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة.

وأكد محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تخفيف الضغط عن مركز طبي سعيد والذي يقدم العديد من الخدمات الطبية، إلى جانب تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الأماكن المناسبة لاستقبالهم، مؤكدا أنه وجه رئيس حي ثان طنطا ووكيل وزارة التربية والتعليم باستخدام مدرسة الجهاد المجاورة للمركز لتلقي المواطنين لجرعات اللقاح بشكل يومي.

وخلال الجولة تابع المحافظ سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين ، ووجه وكيل وزارة الصحة بحل تلك المشاكل على الفور، واستعجال وزارة الصحة لتوفير كمية أكبر من الأمصال.

وفى سياق أخر، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم ، بجولة تفقدية استمرت لمدة ٦ ساعات لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمراكز المحلة وسمنود وطنطا، شملت الجولة تفقد قرى " صفط تراب ، أبو وافي ، عياش ، شبرا ملكان ،محلة حسن، ميت السراج، محلة القصب، بشبيش، دمرو، منشأة الأمراء" كما شملت الجولة تفقد حي أول وثان المحلة وحي أول وثاني طنطا إلى جانب تفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة و مسار العائلة المقدسة بسمنود.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق عدد من المقاهي والكافتيريات لتقديمها الشيشة وعدم إتباع القواعد والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، حيث تم مصادرة عدد ٤٠ شيشة بنطاق مركز المحلة، كما وجه برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق ورفع كافة المخلفات.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال تركيب المعدات والانتهاء من أعمال مرافق المياه والكهرباء.