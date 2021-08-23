صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى الختام.. و«السوقى» يربح 10.3 مليار جنيه

صعدت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، بشكل جماعي، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، ما ساهم في صعود الأسهم الكبرى والقيادية منذ الدقائق الأولى من التعاملات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 10.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 722.8 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.81%، بما يعادل 193 نقطة، ليغلق عند مستوى 10884 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.74%، بما يعادل 51 نقطة، ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.52%، بما يعادل 58.8 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3932 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 2.22 مليار جنيه، وهو الأكبر منذ ما يقرب من شهر، وذلك من خلال التعامل على حوالى 551 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 63 ألف صفقة شراء وبيع.

وأرجع خبراء بسوق المال تلك الارتفاعات القوية إلى عدد من العوامل، أبرزها انتهاء موجة جنى الأرباح المركزة التي أصابت السوق على مدار الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عودة الشهية الشرائية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، فضلًا عن الاندفاع الشرائي القوى من قبل المتعاملين العرب من جديد، ما دفع بعض الأسهم إلى تحقيق مستويات قياسية جديدة، الأمر الذي يزيد من عمق سوق المال وتجدد نشاطه.