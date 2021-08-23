الإثنين 23 أغسطس 2021
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الثقافة

أحمد أبو الفتوح يناقش «حكايات من جنازة بوتشي» في «النيل الثقافية» الأربعاء

أحمد صبري ابو الفتوح
أحمد صبري ابو الفتوح

يستضيف الإعلامي خالد منصور القاص والروائي أحمد صبري أبو الفتوح، حول روايته "حكايات من جنازة بوتشي"، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الرابعة والنصف مساء الأربعاء 25 أغسطس الجاري على شاشة النيل الثقافية.

و ذكر الناقد محمد سليم شوشة، أن رواية "حكايات من جنازة بوتشي" لأحمد صبري أبو الفتوح، تعود أهميتها في كونها تتمثل البلاغة السردية، بمعنى أنها لا تتعرض للقضايا الكبرى بشكل مباشر، أو حتى تشير إلى ذلك، لكن تأتي تلك القضايا من خلال العادي واليومي والمُعاش.

تفاصيل الرواية

 وأضاف أنها حكاية بسيطة تتفجر أزمتها أو بدايتها في تبني الأسرة لـ (كلبة) تتواتر المشكلات وتصبح الرواية ساحة لجدل الأفكار والثقافات المختلفة بين المرأة الإنكليزية وزوجها المصري، ليبدو الجمود الفكري للعرب عموماً، مهما تظاهروا وسافروا ودرسوا في الخارج، لتبدو قشرة الحضارة التي يتمسحون بها، بينما هم في حقيقة الأمر أبعد ما يكونون عنها، من ناحية أخرى ففكرة الحديث والتحاور من خلال الحيوان، تؤكد النظرة الشمولية للكون، أو حلول الأرواح والصوفية. فكرة الأنسنة هذه والتماهي بين المخلوقات تكاد تكون نادرة في الرواية العربية.

ولد أحمد صبرى أبو الفتوح في 22 سبتمبر من عام 1953 في محافظة الدقهلية، حصل على الثانوية العامة من مدرسة أحمد لطفى السيد بالسنبلاوين عام 1971، ثم حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، ثم عمل وكيلا للنائب العام، وتدرج في مناصب القضاء حتى عمل رئيسا للنيابة العامة، ثم استقال من القضاء وعمل بالمحاماة. 

صدر للكاتب مجموعة قصصية واحدة بعنوان "وفاة المعلم حنا" 2002، وإحدى عشرة رواية ، خمس منهن يشكلن ملحمة السراسوة من خمسة أجزاء "ملحمة السراسوة – الخروج" 2009، "ملحمة السراسوة – التكوين" 2010، "ملحمة السراسوة – أيام أخرى" 2010، "ملحمة السراسوة – شياطين ملائكة" 2012، "ملحمة السراسوة – حكايات أول الزمان" 2015، بالإضافة إلى ست روايات أخرى "طائر الشوك" 2000، "جمهورية الأرضين" 2004، "أجندة سيد الأهل" 2011، "برسكال" 2018، "تاريخ آخر للحزن" 2020، "حكايات من جنازة بوتشي" 2021.

حكايات من جنازة بوتشي
حكايات من جنازة بوتشي
أحمد صبري أبو الفتوح حكايات من جنازة بوتشي قناة النيل الثقافية الإعلامي خالد منصور برنامج كلمات

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