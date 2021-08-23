التعامل مع 16.6 ألف طفل بلا مأوى منهم 8778 طفلًا عاملًا بالشارع

قال حازم الملاح، المتحدث باسم برنامج أطفال بلا مأوى، إن نسبة الإشغال فى مؤسسات الرعاية ما بين 50% إلى 60%.



وأضاف الملاح فى تصريحات، لـ"الدستور"، أن البرنامج نجح فى التعامل مع 16617 طفلا طبقا لقاعدة البيانات منذ انطلاقه فى 2017 وحتى الآن.



وأكد أنه يتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستكمال تعليم الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد دخولهم الدور مباشرة، موضحًا أن عدد الطلاب بدور الرعاية ما بين تعليم ومحو أمية يصل إلى 760 طالبًا وطالبة.



وأشار إلى أن عدد الأطفال بلا مأوي الذين تم التعامل معهم بلغ 5705 منهم 1860 دمج مؤسسي و2134 دمج أسري، بالإضافة إلى دمج أسري لـ 526 طفلًا من خلال فرق الشارع مباشرة، فيما بلغ عدد الأطفال العاملين فى الشارع 8778 طفلًا.



وأكد أنه لأول مرة تم إنشاء قاعدة بيانات معتمدة من الوزارة تحتوي علي بيانات الأطفال، كما تم استحداث كاميرات مراقبة في المؤسسات، علاوة على وجود أنظمة تتبع في الوحدات وكاميرات لمتابعة سير عملهم.



وأوضح أن الوزارة تعمل على دمج الأطفال من خلال تأهيلهم بالبرامج والأنشطة، حتى يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة المجتمع، مؤكدا أن وجودهم بالمؤسسات فترة انتقالية وعليهم أن يتجهوا للخروج للمجتمع بمساعدة الوزارة.



ويعمل البرنامج منذ بدايته مع الأطفال المتواجدين فى الشوارع سواء فاقدى المأوى أو يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، بهدف إعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى، وإعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا للتوجيهات السياسية من خلال وحدات مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي.