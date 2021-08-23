الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تخفيض تنسيق القبول بالثانوى العام فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ ، إن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام خلال٢٠٢٢/٢٠٢١، من مجموع 246 درجة إلى 245 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التي تسمح بها الفصول، وحرصًا على مصالح الطلاب والعملية التعليمية.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوي العام، فعدد الناجحين في الشهادة الإعدادية 51963 طالبًا، والأماكن المتاحه بالصف الأول الثانوي 530 فصلًا بزيادة 30 فصلًا عن العام الماضي، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات، وتم إتاحة عدد من الأماكن بالفصول لتصل كثافة الفصل الواحد 58 طالبًا، مما يحقق السعة الاستعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددًا على أن يتم الالتزام في جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

وكان المهندس محمد الصمودي، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، قد تقدم بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، يطالبه فيه بخفض درجات القبول بالثانوي بكل أنواعه، وتحديدًا الثانوية العامة والتمريض.

وقال: «ورد إلينا الكثير من طلبات أهالينا أولياء أمر طلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام يتضررون من ارتفاع التنسيق لهذا العام؛ ونظرًا للظروف التي مر بها الجميع جراء جائحة كورونا والتي أثرت سلبًا على الأهالي والطلاب، وأيضًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي لا تمكن الكثير من الطلاب بالالتحاق بنوعية التعليم التي طالما حلموا بها».

وتابع النائب، في طلبه للمحافظ: « للحفاظ علي أبنائنا الطلاب ورحمة بأهاليهم، نلتمس الموافقة علي تخفيض تنسيق القبول بالمدارس الثانوية، وبصفة خاصة الثانوي العام وثانوي التمريض تخفيفًا على الطلاب».

الثانوي العام كفر الشيخ تنسيق خفض طلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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