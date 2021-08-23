إصابة سيدتين سقطتا من شرفة المنزل فى كفر الشيخ

أصيبت سيدتان بإصابات متفرقة، إثر سقوط بلكونة من عقار بتقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الصحة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بسقوط بلكونة من عقار بتقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ.

وتبين إصابة كل من:«رحاب محمد البرهامي، 35سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وجرح قطعي بالرأس، وشيماء محمد فرج، 35سنة، باشتباه كسر بالعنق باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجرح قطعي بالرأس.

وجرى نقل المصابين ووضعهم تحت الملاحظة والعلاج باستقبال مستشفى كفر الشيخ العام.ابة العامة.

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لمستشفى كفر الشيخ العام، للإطمئنان على سيدتين سقطت بهما بلكونة منزل بتقسيم 4 غرب مدينة كفر الشيخ، مما أدى لإصابتها بعدة إصابات.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور لطفي عبد السميع ، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالة السيدتين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، كما التقى بأسرة السيدتين.