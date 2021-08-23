الإثنين 23 أغسطس 2021
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اقتصاد

2.9 مليار دولار فاتورة الشراء سنويا

تجار المحمول: سوق الهواتف الذكية مرشحة للنمو بنسبة 35%

سوق الهواتف الذكية
سوق الهواتف الذكية

توقع محمد طلعت، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، نمو حجم مبيعات الهواتف الذكية خلال النصف الثاني للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 25-35 %، بحسب المنطقة.

وأشار إلى أن بدء مارثون التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد والإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر المقبل، أدى إلى نمو في القوة الشرائية  لأجهزة المحمول خلال موسم الصيف، والذي يشهد انتعاشة بداية من يوليو الماضي.

وتابع رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن سوق الهواتف الذكية في مصر شهد نموًا كبيرًا خلال الخمس سنوات الماضية، وتجاوزت مبيعاته السنوية نحو 2.9 مليار دولار، بحسب الاحصائيات الموثقة.

وأوضح أن السوق يشهد مبيعات تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إقبال الشركات المصنعة على التواجد في مصر، مضيفًا أن موسم الصيف والعام الدراسي الجديد ودخول الطلاب الجامعات ينشط مبيعات الهواتف، خاصة مع اعتماد الدولة على منظومة التعليم عن بعد وتطبيق التطبيقات الرقمية ومنصات التعليم «أون لاين»، مما أدى إلى زيادة في حجم استخدام أجهزة الإلكترونيات بشكل عام والهواتف الذكية على وجه الخصوص. .

وأكد  رئيس الشعبة، أن جائجة كورونا أدت إلى نمو كبير في عدد مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عالميًا، مما أثر على حجم الصناعة التي تقدر بنحو  500 مليار دولار سنويًا بعدد 1.6 مليار وحدة  مرشحة للوصول إلى تريليون دولار بحلول عام 2025.

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