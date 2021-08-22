الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال الرئيس التونسى

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

أفادت قناة العربية، قبل قليل بأن المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس تونس قيس سعيد، هو تونسي الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابى، وتسلل مؤخرا من ليبيا حيث تلقى تدريباته.

كانت سلطات الأمن التونسي، قد نجحت فى الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية شرق تونس.

من جانبه، علق مستشار الرئيس التونسي عن خطة اغتيال الرئيس بأنها محاولة تشويش على محاولات الإصلاح التي يقوم بها الرئيس سعيد، لافتا إلى أن الوضع الأمني في المنطقة هش، مستدركا "ننسق مع الجانب الليبي في الشق الأمني".

وفى وقت سابق من اليوم، أوضحت صحيفة "الشرق اليومية"، أن المتهم الذي كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية، تم القبض عليه خلال الساعات الماضية، وهو أحد الذئاب المنفردة، مشيرة إلى أن الأبحاث انطلقت معه وهو رهن التحقيق.

و تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة المنستير شرقي تونس، قبل أيام من إيقاف إرهابي يحرض على قتل رئيس الجمهورية عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى تنزيل تدوينات ذات منحى إرهابي.

من جانبه، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة الماضي، أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".

الأمن التونسي اغتيال الرئيس التونسى داعش ليبيا تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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