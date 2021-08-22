أحدثها هنرى.. أقوى الأعاصير التى ضربت الولايات المتحدة

تعرضت مدينة نيويورك، اليوم الأحد، لفيضانات مفاجئة وسط أمطار غزيرة وبرق، حيث أثر إعصار هنري على الشمال الشرقي، في ظل استعداد الملايين للفيضانات والأشجار المتساقطة وانقطاع التيار الكهربائي الممتد.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأن توابع إعصار هنري، التي تم تخفيض تصنيفها إلى عاصفة استوائية، بدأت بالانتشار داخليًا عبر أجزاء من نيو إنجلاند حوالي الساعة 9 صباحًا اليوم.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار "هنري" من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

كما قرر بايدن إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات، التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.

ونبرز من خلال التقرير التالى أبرز الأعاصير التى ضربت الولايات المتحدة.

إعصار سالى سبتمبر 2020

وصل الإعصار سالي إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الثانية في ولاية ألاباما الأمريكية مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح وفيضانات.

وتسبب الاعصار في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف مع مرور العاصفة فوق المنطقة، وحذر حاكم ولاية ألاباما انذاك من أن عمليات الإجلاء قد تكون ضرورية.

وأسفر الاعصار عن دمار كبير وانهيارات أرضية في ولاية ألاباما الأمريكية، بجانب انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في المنطقة، كما أجبر الكثيرون على ترك منازلهم.

إعصار فلورانس عام 2018

إعصار من الدرجة الرابعة، نشط خلال موسم أعاصير المحيط الأطلسي في شهر سبتمبر من عام 2018.

وطالبت السلطات الأمريكية انذاك من حوالي مليون شخص من ساكني المناطق الساحلية مغادرة منازلهم، تأهبًا لوصول الإعصار فلورنس إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ويعتبر الأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية منذ عام 1989 عندما اجتاح الإعصار هوجو منطقة تشارلستون في ساوث كارولاينا.

أسفر الاعصار عن تدمير الآلاف من المنازل ووصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان، بجانب مصرع 31 شخصًا في ولايتي كارولينا.

إعصار ويلما عام 2005

في عام 2005، اجتاح إعصار "ويلما" كوبا وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وولاية فلوريدا.

وأسفر إعصار ويلما عن مقتل 62 شخصا، بجانب الأضرار المادية الكبيرة تركزت في شبه جزيرة يوكاتان.

وبلغت سرعة الإعصار انذاك 295 كيلو مترا في الساعة، وتحول من عاصفة استوائية قرب جامايكا إلى إعصار من الدرجة الخامسة.

إعصار كاترينا عام 2005

تسبب إعصار كاترينا عام 2005 في مقتل 1833 شخصا، فضلا عن خسائر مادية قدرت بنحو 108 مليارات دولار.

وضرب الإعصار ولاية فلوريدا، وكان من الدرجة الأولى قبل أن يشتد ويصبح من الدرجة الخامسة.

كما ألحق أضرارا في ولايات ميسيسبي ولويزيانا، ويعد من بين أكثر العواصف دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

إعصار ألين عام 1980

أسفر الاعصار الذى امتد من البحر الكاريبي إلى المكسيك وصولا إلى ولاية تكساس الأمريكية، 269 شخصا، كما ألحق خسائر بقيمة 1.24 مليار دولار.

وبلغت سرعة الرياح في الإعصار انذاك نحو 300 كيلو متر.

إعصار كاميل عام 1969

وقع هذا الإعصار في ولاية ميسيسبي عام 1969، وأدى إلى مصرع نحو 260 شخصا.

ووصلت سرعة الرياح فيه إلى 300 كليو متر في الساعة، بينما بلغت خسائره أكثر من 1.4 مليار دولار.

جالفستون العظيم عام 1900

يعد هذا الإعصار من بين الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة ووقع عام 1900.

وأسفر الاعصار عن مقتل 8000 - 12000 شخص، وعندما وصل الإعصار إلى ولاية تكساس أصبح إعصارا من الدرجة الخامسة.