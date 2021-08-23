الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منها تحسين الصحة والبيئة.. 9 نتائج لمشروع تأهيل وتبطين الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، عدة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية في مجال المياه، منها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين وترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

 
يتضمن المشروع القومي أعمال تبطين وتأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنتهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلو متر بالمرحلة الثانية على مستوى 20 محافظة مستهدفة. 

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

كما أكد المتحدث الرسمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة، بالإضافة إلى تحقيق عدة فوائد عديدة إقتصاديًا وفنيًا ومجتمعيًا تتمثل في.

. تقليل مساحة القطاع المائي وبالتالي تقليل فواقد الرشح والبخر بالترعة. 

_ عدم الحاجة لإطلاق كميات أكبر من المياه للوصول لمناسيب أمام الفروع الموجودة على الترعة.

. زيادة سرعة توصيل المياه بالترعة، وبالتالي وصول المياه لنهايات الترع. 

_خفض عدد شكاوى المزارعين، وعدم الحاجة لتجاوز فترة المناوبة المقررة.

. زيادة عرض جسور الترع لإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة وزراعة الأشجار.

. إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة. 

. توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمالة اليومية العاملة بالمشروع.

. العائد الإيجابي على الصحة العامة والبيئة نتيجة تبطين المجاري المائية.

_ إزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع.
 

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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