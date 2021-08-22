النيابة تحاول فك لغز العثور على قدم إنسان بمقلب قمامة فى إمبابة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة حول العثور على قدم إنسان بمقلب قمامة بإمبابة، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان وتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

البداية بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أشلاء آدمية "ساقين مبتورتين" بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على أشلاء آدمية "ساقين مبتورتين" بكوم قمامة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.