الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ مستشفى بدر المركزى

مستشفى بدر
مستشفى بدر

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة التى تساهم في القضاء على جميع الأمراض داخل جميع أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يجرى بمستشفى بدر المركزى الجديدة على قدم وساق، والذي يعد صرحا طبيا متميزا حيث تتم المتابعة اليومية للأعمال الجارية للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ لسرعة استئناف العمل بها نظراً للاحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر  والمراكز المجاورة للمستشفی.

حيث قام أسامة داود رئيس مجلس ومدينة مركز بدر بمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى من أعمال المحارة والكهرباء والتعديلات بناء على آخر نموذج تم الانتهاء إليه لتحقيق أقصى استفادة من المبنى الذي يعد صرحا طبيا متميزا.

وأكد رئيس مجلس ومدينة مركز بدر، أن المستشفى مقامه على مساحة ٥ آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وخمسة طوابق علوية، ويستوعب ١٠٠ سرير، و٤ غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء المستشفى لاستكمال الأعمال بالمستشفى للشركة المنفذة "شركة الإنتاج الحربي" عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزي المصري لدعم القطاع الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفی بدر المرکزي بقيمة ۸۰ ملیون جنيه والذى كان متوقف الأعمال بها منذ عام ۲۰۱۷ بعد انتهاء حوالى ٤٠٪ من الإنشاءات، كما اعتمدت وزارة الصحة مقايسة الأعمال النهائية بقيمة ٣٢٦ مليون جنيه لكى يتم الانتهاء من أعمال المستشفى في أسرع وقت ممكن.

مجلس الوزراء محافظ البحيرة رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة رفع كفاءة المستشفيات الخدمات الصحية الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس لتعزيز التنافسية

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

«الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل للتطعيم بلقاح كورونا معتمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية