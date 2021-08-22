محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ مستشفى بدر المركزى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز من أجل المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية المتكاملة التى تساهم في القضاء على جميع الأمراض داخل جميع أنحاء المحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن العمل يجرى بمستشفى بدر المركزى الجديدة على قدم وساق، والذي يعد صرحا طبيا متميزا حيث تتم المتابعة اليومية للأعمال الجارية للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ لسرعة استئناف العمل بها نظراً للاحتياج الشديد لأهالي مرکز بدر والمراكز المجاورة للمستشفی.

حيث قام أسامة داود رئيس مجلس ومدينة مركز بدر بمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى من أعمال المحارة والكهرباء والتعديلات بناء على آخر نموذج تم الانتهاء إليه لتحقيق أقصى استفادة من المبنى الذي يعد صرحا طبيا متميزا.

وأكد رئيس مجلس ومدينة مركز بدر، أن المستشفى مقامه على مساحة ٥ آلاف متر مربع، ويتكون من بدروم وخمسة طوابق علوية، ويستوعب ١٠٠ سرير، و٤ غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أنه تم تسليم موقع مشروع إنشاء المستشفى لاستكمال الأعمال بالمستشفى للشركة المنفذة "شركة الإنتاج الحربي" عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على توجيه المبلغ المخصص لمحافظة البحيرة بمبادرة البنك المرکزي المصري لدعم القطاع الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لصالح استكمال بناء مستشفی بدر المرکزي بقيمة ۸۰ ملیون جنيه والذى كان متوقف الأعمال بها منذ عام ۲۰۱۷ بعد انتهاء حوالى ٤٠٪ من الإنشاءات، كما اعتمدت وزارة الصحة مقايسة الأعمال النهائية بقيمة ٣٢٦ مليون جنيه لكى يتم الانتهاء من أعمال المستشفى في أسرع وقت ممكن.