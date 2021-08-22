الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ذعر أمريكى.. هل تواجه كاليفورنيا موجة حرائق جديدة؟

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن أطقم الحماية المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل وسط مخاوف من أن جولة أخرى من الرياح العاتية أمس السبت قد تجلب غضبًا متجددًا إلى حريق غابات شمال كاليفورنيا.


وقال كيث ويد، المتحدث باسم كال فاير: "أمامنا معركة بالأسلحة النارية والرياح اليوم ستجعل الأمر صعبًا للغاية".


ودمر حريق كالدور في شمال سييرا نيفادا عشرات المنازل، وأغلقت السلطات يوم الجمعة 46 ميلاً (74 كم) من الطريق السريع 50، الطريق الرئيسي بين عاصمة الولاية ، ساكرامنتو ، وبحيرة تاهو في ولاية نيفادا. 


وتم إغلاق الطريق السريع بعد سقوط حطام من النيران على الطريق وبسبب تحذيرات العلم الأحمر لرياح تتراوح من 20 إلى 30 ميلاً في الساعة وصلت سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة طوال اليوم امس السبت.


وبحسب الصحيفة، فهذا الطريق هو نقطة تفتيش رئيسية حيث تكافح الطواقم ضد الحريق، الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع وازداد حجمه إلى عشرة أضعاف حجمه في غضون أيام قليلة بسبب الرياح.


وقال إريك شواب، رئيس قسم العمليات في كال فاير: "سنستثمر كل ما في وسعنا لإيقاف الحريق جنوب الطريق".


وأحرز رجال الإطفاء تقدمًا على الجانب الغربي من الحريق وأحرقوا الغطاء النباتي لحرمانه من الوقود ومنع ألسنة اللهب من التوجه إلى مجتمع بولوك باينز الذي تم إخلاؤه. 


وأعلن مسئولو الإطفاء إنه على الجانب الشمالي الشرقي ، كانت أطقم العمل تحمي الأكواخ في منطقة الغابات الكثيفة.


والتهم حريق كالدور حوالي 82 ألف فدان (33 ألف هكتار) حتى يوم السبت، وكان أكثر من 1500 من رجال الإطفاء يقاتلونها وسط الأخشاب الثقيلة والأراضي الوعرة.


وكان الحريق واحدًا من حوالي عشرة حرائق غابات كبيرة في ولاية كاليفورنيا، والتي اندلعت في شمال كاليفورنيا ، مما أدى إلى حرق ما لا يقل عن 700 منزل بمفرده في مجتمعات سييرا نيفادا وحولها في جرينفيل وجريزلي فلاتس.

حريق كاليفورنيا غابات أشجار رياح طرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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