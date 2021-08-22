لينك وتفاصيل الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.. اعرف قبل ماتدفع

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.. يكثر البحث عبر محرك البحث "جوجل" للاستعلام عن المخالفات المرورية لهذا العام من خلال رقم اللوحة المرورية عبر الموقع الرسمي، ليعرف السائقين وأصحاب المركبات قيمة التصالح على المخالفات.

ترصد "الدستور" طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة والرابط.

تتعدد خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ويتاح الآن الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور لرخصة القيادة والسيارات من خلال بوابة الخدمات المروريم وذلك بإتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي:

(١) قم ب"تسجيل الدخول" من خلال بوابة خدمات المرور عبر هذا الرابط:

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

(٢) الضغط على قائمة "الاستعلام عن مخالفات المرور" وذلك من خلال القائمة الرئيسية للموقع.

(٣) اكتب بيانات الذين يرغبوا في الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم وتتضمن ( الاسم كاملا، الرقم القومي، المحافظة ومحل الإقامة،...).

(٤) اكتب رقم اللوحة المعدنية، وذلك بالأرقام وحروف.

(٥) حدد الموديل ولون السيارة الذي تريد أن تستعلم عن مخالفاتها.

(٦) اضغط على زر الاستعلام.

(٧) قم بظهور المبلغ الذي تريد سداده مقابل التصالح على المخالفات المرورية المسجلة على المركبات أو رخصة القيادة.

أبرز مواقع مختصة للاستعلام عن المخالفات المرورية

يتاح عدد من الموقع للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي ومن أبرزها بوابة "خدمات المرور" ومنصة "مصر الرقيمة" و موقع "وزارة الداخلية" بوابة "مرور مصر" وجميعهم قامت بتخصيصهم الإدارة العامة للمرور لكي يتمكنوا من الاستعلام عن المخالفات المرورية وبالاضافة إلى تقديم التظلمات والتصالح الفورى بدون مجهود أو إهدار للوقت.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الرقم القومي

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتخصيص موقع إلكتروني عبر الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة الاستعلام عن قيمة التصالح وذلك على المخالفات المرورية وإجمالي المبالغ المطلوب سدادها من أجل التسهيل على السائقين وأصحاب السيارات والمركبات لبقاء كافة المصالح المتعلقة بالمرور دون جهد أو مشقة عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة وذلك للاستعلام سواء عن "السيارة المراد الاستعلام عنها" أو "رخصة القيادة" أو "صاحب السيارة والرخصة" وإدارة المرور التابع لها في جميع محافظات مصر وأثبت النظام الإلكتروني الجديد لإدارة العامة للمرور أنه فعال في جائحة فيروس كورونا وتم إتاحته للجميع ووجود خدمة الاستعلام عن المخالفات والدفع الإلكتروني بدون الحاجة لمقرات وأماكن والتعامل يتم مباشر مع الموظفين.