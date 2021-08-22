انطلاق ثالث فعاليات خطة تدريبات «مودة» بجامعة دمنهور

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية بمحافظة البحيرة، بحضور رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج على رعايتها للمشروع، مؤكدا أهمية هذه الدورات بالنسبة للمقبلين على للزواج، ما يساعد في بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر.

من جهتها، قالت الدكتورة رندا فارس، مديرة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إن هذه الورشة هي استمكال لبرامج إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في إطار خطة تعميم المحتوى التدريبي لمشروع "مودة" على مستوى الجامعات المصرية.

ويستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة،استعدادًا لتنفيذ تدريبات مودة خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وحاضر خلال الورشة الدكتور محمد فوزي، مدرب بمشروع مودة، واستعرض الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية في العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

ومن المنظور الصحي، حاضرت الدكتور تهاني حسن محمد، مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض بجامعة دمنهور، حيث تناولت الجوانب الصحية وأهمية الوعي الصحي في الحفاظ على العلاقات الأسرية.

الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور هي تاسع جامعة يتم تضمينها في البرنامج وأول جامعة في استكمال خطة تعميم المحتوى التدريبي في الجامعات المصرية.

ويهدف برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

يُنفّذ المشروع تدريبات تفاعُلية للشباب في مختلف التجمعات؛ الجامعات، معسكرات التجنيد، الهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما يستهدف مكلفات الخدمة العامة.