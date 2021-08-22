الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام في مواجهات مع الشرطة بأسيوط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

لقي عنصر إجرامي مصرعه في أسيوط، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد عنصر إجرامي يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية-أمن أسيوط بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين "خطف مشاجرة، ضرب، سلاح والمحكوم عليه بالإعدام فـي جناية "قتل" - والسجن المؤبد وفي جناية "سلاح "-  بالحبس 6 شهور فـي قضية سرقة".

تم استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدرها، وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية، 7 خزينة، 157 طلقة من ذات العيار   حقيبة حمل ذخائر).

سلاح نارى عنصر إجرامي قطاع الأمن العام مركز القوصية ضباط اداره البحث الجنائي أمن أسيوط

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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