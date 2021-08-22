الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق دوري «مستقبل وطن» في نسخته الثالثة بمركز قفط في قنا

مستقبل وطن
مستقبل وطن

شهد أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب “مستقبل وطن” على مستوى الجمهورية محمد عبدالسلام السنوسي، يرافقه الأمين المساعد لحزب “مستقبل وطن” بمحافظة قنا، هشام قدوس، انطلاق دوري “مستقبل وطن” في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل" بمركز قفط، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام للحزب.

أجريت مراسم قرعة العلنية للدوري بحضور أمين شباب المحافظة المشرف العام على البطولة محمد عبدالستار تمام وأمين العمل الجماهيري بقنا كريم عبد المريد وأمين تنظيم حزب “مستقبل وطن” بمركز قفط محمود عبد الفتاح آدم ومندوبي الفرق المشاركة بالمركز.

وقال السنوسي إن دوري “مستقبل وطن” هو البطولة الأكبر والأوسع انتشاراً على مستوى الجمهورية والتي تمنح الشباب فرصة جيدة لممارسة الرياضة والإبداع فيها، مؤكداً تبني الحزب للمواهب في مختلف الألعاب الرياضية وذلك تماشياً مع سياسات الدولة والقيادة السياسية لرفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

ومن جانبه قال أمين تنظيم حزب “مستقبل وطن” بمركز قفط محمود عبد الفتاح آدم إن مركز قفط يشارك بـ28 فريقا في البطولة تضم 280 شاباً من أبناء المركز وتجري مباريات الدوري على ملعب "العويضات" بمدينة قفط تحت إشراف لجنة تحكيم على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن جائزة المركز الأول 10 آلاف جنيه وكأس البطولة والمركز الثاني 8 آلاف جنيه وميداليات المركز الثاني والمركز الثالث 5 آلاف جنيه وميداليات المركز الثالث.

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