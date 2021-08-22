الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منتسبي جامعة دمنهور يتلقون لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة بالبحيرة

اجتماع جامعة دمنهور
اجتماع جامعة دمنهور

اجتمع اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور مع كل من الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور حمودة الجزار نائب وكيل وزارة الصحة وذلك لدراسة آلية توفير تحصينات فيروس كورونا المستجد لكل من منتسبي جامعة دمنهور وبحضور الدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدلة والدكتور منال عبد الرحمن مدير إدارة المشروعات.

أشار الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور إلى أنه سوف يتم توفير 6 نقاط تحصين بالجامعة (نقطتين بالمجمع العلمى وأربعة بالمجمع النظري) وإمداد كل نقطة بـ2 لاب توب للتسجيل، وأيضًا توفير صيدلى بكل نقطة و2 من مسئولي الدعم الفني بالجامعة للتسجيل وحل أى مشكلة فنية قد تطرأ، وكذلك توفير فنيين تمريض من كلية التمريض بالجامعة لكل نقطة  وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجامعة وكليتي الصيدلة والتمريض.

أكد  رئيس الجامعة، على عدم إستخراج أى مستندات رسمية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال والطلاب بكافة مراحله بكالوريوس، ليسانس ودراسات عليا بدون تقديم ما يثبت بتلقي التحصين الخاص بفيروس كورونا المستجد، وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح كشرط أساسي لدخول الحرم الجامعي.

وزارة الصحة درجات الحرارة وكيل وزارة الصحة طلاب الثانوية العامة المجمع العلمي جامعة دمنهور كلية التمريض

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