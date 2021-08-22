أعضاء هيئة التدريس بجامعة مطروح يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

صرح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، بإن الجامعة بدأت في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام من السبت حتى الإثنين 21 : 23 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أنه تم توجيه فريق طبي متخصص إلى مقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على اللقاح، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة تجاه منتسبيها، والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين من اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة؛ للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن جامعة مطروح؛ قد قامت بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في أول شهر يونيو الماضي، من خلال الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وكان صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بأن معامل الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021؛ لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح الدكتور مصطفى النجارفي بيان إعلامي سابق، أنه تم تخصيص معملي كليتي التربية والسياحة والفنادق؛ لاستقبال الطلاب اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة والتي تمتد في الفترة من 21-24 من أغسطس الجاري.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء عملية التسجيل، وتيسير الإرشادات التي تساعد الطلاب على فهم آليات التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية بالمعامل، لمواجهة فيروس كورونا.