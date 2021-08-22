الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات في إصابة لاعبة كرة يد صدمتها سيارة بمصر الجديدة

حادث تصادم
حادث تصادم

استعجلت جهات التحقيق، اليوم الأحد، تحريات المباحث الجنائية في إصابة لاعبة كرة يد بنادي الشمس الرياضي، بجروح وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم بشارع جسر السويس بمصر الجديدة محافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً من الأهالي عن اصطدام سيارة لفتاة في منطقة جسر السويس، وبينت المعاينة أن الحادث وقع قبل إشارة روكسي بالقرب من  طلعة الكوبري، بمنطقة مصر الجديدة.

وتم نقل اللاعبة إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

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