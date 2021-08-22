سنغافورة تُهنئ إسماعيل صبري بعد توليه رئاسة الحكومة في ماليزيا

هنأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الأحد، إسماعيل صبري يعقوب على توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا، حيث دعا نظيره الذي أدى اليمين الدستورية قبل ساعات، إلى القيام بزيارة رسمية إلى سنغافورة.

​ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، عن وزارة الشئون الخارجية السنغافورية قولها إنه في اتصال هاتفي أجراه لي مع نظيره الماليزي، أكد الزعيمان أهمية العلاقات الوثيقة والعميقة وواسعة النطاق بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن المسئولين أعربا - خلال الاتصال - عن تطلعهما إلى العمل معا بشكل وثيق ومواجهة التحديات المشتركة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وفي رسالة تهنئة منفصلة، سلط لي الضوء على تعامل إسماعيل صبري مع أزمة الوباء بصفته الرئيس المشارك للجنة العمل الخاصة بين سنغافورة وماليزيا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشار "لي" إلى أن إسماعيل صبري ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي من خلال الإشراف على استمرار حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود.

وأدى إسماعيل صبري اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ماليزيا أمس السبت.

ويعد إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية، ثالث رئيس وزراء لماليزيا، خلال 18 شهرا، إيذانا بعودة حزب مؤيد للملايو، هيمن على السياسة لعقود، فيما يصبح التركز على إنعاش اقتصاد تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا، أمرا أكثر إلحاحا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء السبت إن الملك ترأس مراسم أداء اليمين الدستورية لإسماعيل، 61 عاما، وهو نائب رئيس الحكومة السابقة وعضو بالمنظمة الوطنية المتحدة للملايو.

ولدى الملك، الذي دائما ما يضطلع بدور شرفي، السلطة لترشيح رئيس الوزراء، استنادا إلى من يعتقد أنه يحظى بأغلبية برلمانية.

وتتوج مراسم اليوم السبت، أسابيع من الاضطرابات السياسية، دفعت رئيس الوزراء السابق، محي الدين ياسين، وحكومته بأسرها للاستقالة، أوائل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الغضب بشأن تعاملها مع الجائحة والاقتصاد.