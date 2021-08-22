توقعات نمو مبيعات أجهزة «التابلت» 35 % خلال الـ5 أشهر المقبلة

قبل بدء العام الدراسي الجديد

توقع المهندس خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، نمو حجم مبيعات أجهزة التابلت واللاب توب خلال الـ5 شهور المقبلة، بعد ارتفاع القوة الشرائية للمستخدمين.

وأكد «خليل»، أن بدء عمليات التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد التكنولوجية سيؤدي إلى نمو حجم مبيعات الأجهزة الإلكترونية سواء الهواتف الذكية والتابلت واللاب توب، مشيرًاإلى أن تطبيق منظومة التحول الرقمي خلال اختبارات القبول والتنسيق وبدء العام الدراسي الجديد سيضاعف أعداد مستخدمي الإنترنت والأدوات التكنولوجية .

وقال رئيس الشعبة، إن الحكومة تسعي إلى الاعتماد علي التكنولوجيا في إدارة منظومة التعليم بمظلاتها الجامعية وقبل الجامعية، مثمنًا توجه الدولة نحو رقمنة التعليم والاعتماد على التطبيقات الرقمية في المنظومة من خلال التعليم عن بعد، وإنشاء العديد من المنصات الرقمية لتوفير المناهج الدراسية وأعمال الاختبارات والامتحانات الإلكترونية بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وتوقع «خليل»، أن يحقق السواق نموًا في المبيعات يتراوح بين 25-35 % خلال الخمسة أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن مبيعات النصف الأول للعام الجاري شهدت تراجعًا جزئيًا؛ بسبب تداعيات الموجه الثالثة لفيرس كورونا المستجد، وضعف القوة الشرائية خلال هذه الفترة.

وذكر أن مؤشر استخدام الأسر المصرية للتكنولوجيا والإنترنت ارتفع خلال العامين الماضيين من 50 % إلى نحو 89 %؛ بسبب التباعد الاجتماعي والاعتماد على التكنولوجيا في أداء الأعمال ونمو عدد مستخدمي الإنترنت ليصل إلى 59 مليون مستخدم خلال الفترة الحالية متوقعًا الوصول إلى نحو 70 مليون مستخدم للإنترنت في مصر بحلول عام 2022.

في حين بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت نحو 2565.78 مليار نبضة في الثانية بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 1889.82 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2020، بمعدل نمو سنوي 35.77% وتوزع عدد مشتركي الإنترنت جغرافيًا، حيث استحوذت القاهرة الكبرى على نحو 36% من المشتركين، تلتها الدلتا بنحو 34%، ثم الوجه القبلي بنحو 15%، ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنحو 10%، وأخيرًا مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 5%.