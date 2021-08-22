الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤتمر شعر العامية المصرية فى دورته الخامسة.. 3 شعراء راحلين شخصية الدورة

الشاعر سعيد شحاتة
الشاعر سعيد شحاتة

أعلن الشاعر سعيد شحاتة، أمين عام مؤتمر شعر العامية المصرية عن بدء إستعدادات الدورة الخامسة من المؤتمر السنوي لشعر العامية المصرية "شارع العامية"، والمقرر إطلاقه فى شهر سبتمبر المقبل بعد إلغائه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

 

وأضاف "شحاتة" فى تصريح لـ الدستور، أنه يبحث عن مكان لإقامة المؤتمر بعيدًا عن أتيليه القاهرة لتنويع الأماكن المستضيفة لفعاليات المؤتمر، كما ان من المقرر إعلان محاور المؤتمر قريبا.

 

وعن شخصية المؤتمر فى دورته الخامسة، قال شحاتة، يفاضل بين الشعراء يسري العزب ويسري ذكي وعمر نجم رحمهم الله، أو انه من الممكن أن يخصص كل يوم من أيام المؤتمر لشاعر من الشعراء المذكورين مثلما حدث في الدورات الماضية.

 

وقال أمين عام مؤتمر شعر العامية المصرية والمشرف العام على أنشطته، إن هدف مؤتمر شعر العامية في الثلاث دورات السابقة فضلا عن الدورة الحالية، هو تواصل الأجيال بين كل أبناء شعر العامية، لكن الهدف الأساسي تقديم الشباب بالشكل المطلوب.

 

 يشار إلى أنه انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر شعر العامية المصرية، التي تحمل اسم الشاعر الراحل محمد كشيك، مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى غد الخميس، بمقر أتيليه القاهرة بمنطقة وسط البلد.

 

والشاعر سعيد شحاته من مواليد فبراير 1979 بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنط، ونجح الشاعر في أن يفسح لنفسه مكانًا وسط كبار شعراء العامية، بعدما صار صوتًا شعريًا لا يبارى في تفرده وجدته وتميزه.

 

وأصدر شحاتة العديد من الدواوين الشعرية، كان آخرها "للطيبين أمثال"، كما فاز بالكثير من الجوائز كان آخرها جائزة أحمد فؤاد نجم عام 2017.

سعيد شحاته شعر العامية المصرية يسري العزب يسري ذكي عمر نجم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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