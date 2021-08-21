السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تبدأ في إنتاج أقطان ملونة تتماشى مع الأسواق العالمية

اقطان ملونة
اقطان ملونة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، إنتاج الأقطان الملونة من خلال تجربة فعلية ليتماشى مع القطن العالمي في صفاتة وألوانه. 

وكشف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، المساحة المزروعة بمعهد بحوث القطن حيث قال إنها تقدر بفدان تجريبي، وأن إنتاج أقطان ملونة فكرة بحثية منذ 6 سنوات تم استحداثها نتيجة الطلب العالمي على القطن الملون، ويتطلب التوسع في زراعته من 1 إلى 2 من السنوات لتعمل على نطاق تجاري، حيث يعرف القطن المصري بأنه من أفضل الأصناف على مستوى العالم ويعتبر الملون موفر في استخدام المركبات الكميائية التي تستعمل في عملية الصباغة ويتأثر بها صحيا بعض الناس.

وأكد الدكتور وليد يحيى رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن، عدم وجود فرق في المعاملات الزراعية أو المواعيد للقطن الملون مقارنة باللون الأبيض، مشيرًا إلى خضوعه للتجربة الزراعية حاليًا فضلًا عن المعدلات السمادية لخروجه بعدة توصيات فنية كاملة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية للأرض الزراعية، وتتوفر 3 ألوان منها البني الفاتح والبني المحمر والأخضر.

وأضاف رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن أن أهم استخدامات القطن الملون إنتاج أنسجة قطنية دون صباغة لتناسب مجموعة البشر التي تعاني من حساسية الجلد وتفيد زراعة الأقطان الملونة لمصر أنها تعد من الدول القليلة المنتجة للأقطان الملونة بالإضافة إلى أن الخيط الناتج من الوزن عد 40 لأول مرة تحدث في العالم حيث يعتبر أقصى عد في العالم 25 و 30 وتعرف كلمة عد بأنه عدد هانكات الخيط من رتل قطن شعر أو عدد الخيط باليردة من رتل قطن شعر.

الزراعة تبدأ إنتاج اقطان ملونة تتماشى الأقطان الاسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

العزاء في إمبابة.. محمد رمضان يكشف تفاصيل وموعد جنازة حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

حالته خطيرة.. إصابة جندي إسرائيلي بنيران من غزة

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد