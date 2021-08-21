«الزراعة» تبدأ في إنتاج أقطان ملونة تتماشى مع الأسواق العالمية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، إنتاج الأقطان الملونة من خلال تجربة فعلية ليتماشى مع القطن العالمي في صفاتة وألوانه.

وكشف الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، المساحة المزروعة بمعهد بحوث القطن حيث قال إنها تقدر بفدان تجريبي، وأن إنتاج أقطان ملونة فكرة بحثية منذ 6 سنوات تم استحداثها نتيجة الطلب العالمي على القطن الملون، ويتطلب التوسع في زراعته من 1 إلى 2 من السنوات لتعمل على نطاق تجاري، حيث يعرف القطن المصري بأنه من أفضل الأصناف على مستوى العالم ويعتبر الملون موفر في استخدام المركبات الكميائية التي تستعمل في عملية الصباغة ويتأثر بها صحيا بعض الناس.

وأكد الدكتور وليد يحيى رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن، عدم وجود فرق في المعاملات الزراعية أو المواعيد للقطن الملون مقارنة باللون الأبيض، مشيرًا إلى خضوعه للتجربة الزراعية حاليًا فضلًا عن المعدلات السمادية لخروجه بعدة توصيات فنية كاملة للمزارعين للحصول على أعلى إنتاجية للأرض الزراعية، وتتوفر 3 ألوان منها البني الفاتح والبني المحمر والأخضر.

وأضاف رئيس قسم التربية بمعهد بحوث القطن أن أهم استخدامات القطن الملون إنتاج أنسجة قطنية دون صباغة لتناسب مجموعة البشر التي تعاني من حساسية الجلد وتفيد زراعة الأقطان الملونة لمصر أنها تعد من الدول القليلة المنتجة للأقطان الملونة بالإضافة إلى أن الخيط الناتج من الوزن عد 40 لأول مرة تحدث في العالم حيث يعتبر أقصى عد في العالم 25 و 30 وتعرف كلمة عد بأنه عدد هانكات الخيط من رتل قطن شعر أو عدد الخيط باليردة من رتل قطن شعر.